【澳洲政府禁不住？】TikTok指澳洲每月用戶達850 萬

根據 TikTok的澳洲分公司今天（6／6）表示，每個月有 850 萬澳洲用戶使用該平台。不過，相對於其他大的社交平台例如是 Facebook ， TikTok的用戶人數則仍然望塵莫及。估計，現時Facebook 的用戶數量在 1500至 2000 萬人之間。





而根據TikTok的資料顯示，現時亦有35萬間企業使用 TikTok 作為推廣工具以來吸引顧客。其中包括Chebbo's Burgers、Chefs & Dogs 和 Edgars Mission 等賬戶。 TikTok 認為這些公司是受益於該平台的龐大用戶數量的最佳例子。





若果根據有關數據，澳洲約有三成人均有使用 TikTok。而自 TikTok 於 2018 年推出以來，其增長幅度驚人，尤其是在青少年群之中，截至 2022 年 10 月為止，TikTok 已成為澳洲第七大最常用的社交媒體平台。





有百分之6 的 18-64 歲人士表示， TikTok 是他們最喜歡的社交媒體平台。同時，據一些數據顯示，澳洲人每月在 TikTok 上花超過23小時，比 2021 年增加了四成。





而TikTok的廣告在澳洲可能覆蓋的18 歲以上的用戶 亦接近740 萬。



另外，歐盟呼籲所有使用有可能產生虛假信息的人工智能工具的公司，都需要將此類內容歸類，作為打擊假新聞的一部分。





歐盟專員朱羅娃（Vera Jourova） 表示， ChatGPT 及 Bard 等人工智能工具，是可以將一些從未發生過的事件創造到像是真實發生過一樣，對打擊虛假信息帶來新挑戰。





朱羅娃表示：『我們希望這些平台以對普通用戶明白的方式，列明這些由人工智能工具產生的文字或視覺效果並非是由真人開發和創造，而是由機械人說出來的東西，因為普通用戶會被許多其他事情令他們不能分辨真偽。』





而微軟的 OpenAI 所負責的 ChatGPT現時經已成為歷史上增長最快的消費者應用程式，但許多人亦越來越擔心有關技術會被濫用以及該程式傳播虛假信息的能力。



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