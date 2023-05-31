澳洲二手店價格日貴遭批 為何會這樣？

對於許多澳人而言，當地的「二手商店 」（opportunity shop）是一個捐贈物品以支持慈善的地方，亦是一個能夠執到寶或比較獨特的物品的地方。而且，捐贈或者購買亦可以減少垃圾堆填，又可以做慈善，一舉兩得。





然而，隨著通脹和生活開支危機持續加劇，二手商店商品售價亦有所上升，因而遭到批評。





在 TikTok 上，一名澳洲用戶在一段視頻直批二手商店「中產階級化」（gentrification），該視頻已獲超過3.9 萬個讚和1200條評論。





「更多人到二手商店購物，但一些二手物品的售價卻高得離譜。」 該視頻創作者表示，並在視頻中詳列了一些貴到嚇人的高價物品。





視頻解說提到一排皮草大衣：「雖然它們很漂亮，而且狀況良好，但我不明白為什麼它們要售價 200元和 300 元。」





「需要我提醒你嗎？二手商店的物品都是免費獲得的。」





那麼這種批評是否合理，或者背後還有更多的原因呢？



澳洲一些大型慈善二手商店的代表向 SBS 新聞表示，一般物品的售價一直很低。





澳洲紅十字會目前在全澳擁有 162 家店，其發言人告訴 SBS 新聞，紅十字會商店「依靠捐贈者慷慨解囊，為我們提供高質產品，他們希望價格合理。」





發言人表示：「我們尊重他們支持紅十字會的意願，同時滿足顧客對有價值的產品的需求。 」





價格由各個商店自行設定，澳洲紅十字會零售店每件物品平均售價 8.58 元，所籌集的資金用於支持澳洲紅十字會「開展人道主義項目」。





澳洲救世軍商店（Salvos Stores Australia）的全國總監戴維斯 （Matt Davis）表示，顯然「澳洲目前正面臨一場真正的困境」，「越來越多的人遭遇經濟困難，並尋求幫助」。





他說：「澳洲社會出現了新的現象，許多人面臨賬單壓力，慈善機構則直接面對這種壓力。」



多年來，隨著圍繞二手購物的「恥辱感」消散，救世軍的客戶群發生了變化。 Source: AAP / AAP 「另一方面，那些沒有來購物的人也面著巨大的生活成本壓力。救世軍商店也不例外，我們的租金在上漲，廢物處理成本在上漲，經營企業所需的費用都面臨壓力。」





戴維斯表示，雖然救世軍商店的平均物品價格多年來一直保持較低水平，大約為5澳元，但「消費者對於高價值物品發生變化的看法是正確的」。





他說：「當談到那些價值更高的獨特物品時，你不一定能像10年前那樣，花5澳元或10澳元就能買到。」





「如果有一件物品真的值更高價，我們的團隊接受了更好地培訓，更清楚如何為其爭取更高的價格，因為他們希望支持我們（慈善）的使命。」



戴維斯表示，以前去二手商店購物在某種程度上是有「禁忌」，「民眾不一定會說自己的物品是從那裡購買的」，但這種情況已經改變。





他說：「我們現在知道，95%的顧客有能力購買新物品，但出於道德、環境和社會影響的考慮，他們選擇購買二手產品。」





「因此，我們的商店擁有更廣泛的顧客群體。從這個意義上說，我們確實有很強的能力籌集資金去支持我們的使命。「





戴維斯強調，救世軍仍然「堅定致力於幫助那些處境艱難的人」，並通過代金券項目「每年免費提供價值300萬澳元的物品」。



逾30年的二手商店購物史

DIY時尚愛好者 Leeyong Soo 在在二手商店購物已超過 30 年了。





根據 Soo 的說法，想尋找便宜物品，頻率是關鍵。她每周大概去四間二手商店。



Leeyong Soo 從高中起就迷上去二手商店。 Credit: Leeyong Soo/Supplied Soo說，市區外的小型獨立二手商店通常有更多物美價廉的商品。





她說：「話雖如此，情況是不同的。即使是大型商店現在有一些東西仍然會很便宜，而有些則不會。」





Soo經常在社交媒體 Instagram 上發佈她在二手商店中發現的好物，她經常會對其進行改造和再利用。





她笑著說：「我只是喜歡分享一些普通商店裡沒有的特別的物品。因為我知道我的風格並不適合每個人，但我真的不在乎。」



Soo 認為當前的通脹並非導致二手商店價格上漲的原因。





她說：「我注意到這些年來價格一直上升，這不是最近才發生的事情。」





「我認為最初設立這些商店，是服務於那些沒有足夠錢去購買衣服的人。當時，對在二手商店購物是有偏見，因為去二手商店購買衣服真的很尷尬。而現在，我認為在二手商店購物不會像之前那樣遭到偏見。」





Soo表示，這些年來，她注意到一些商店正在「中產階級化」。





她說：「有些商店我幾乎不再去了，因為它們看起來就像普通商店，我也不感興趣了。」





「我喜歡翻找。我喜歡凌亂、隨機的感覺，而那些商店可能非常適合那些平時不在二手商店購物的人；你可以說它們是入門級的二手商店。」





Soo對二手商店的長期鍾愛主要源於能夠「以便宜的價格找到很酷的東西」的興奮，同時還支持慈善事業並 「避免物品被丟棄」。





她說：「這主要是因為獵奇的刺激感。你永遠不知道你會找到甚麼。」



