【房價回升】哪個首府城市居民一半薪金用來還房貸？

根據ANZ-CoreLogic於星期一（29／5）公布的一份住屋負擔能力的最新報告顯示，澳洲人需要花 14 年的時間來儲蓄兩成的房貸首期才有望在澳洲其中一個主要城市購買房屋 。

HOUSING MARKET STOCK

根據ANZ-CoreLogic於星期一（29／5）公布的一份住屋負擔能力的最新報告顯示，澳洲人需要花 14 年的時間來儲蓄兩成的房貸首期才有望在澳洲其中一個主要城市購買房屋 。 Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

這是根據每個城市每對夫婦一般的家庭收入的中位數或中間值，來獲得市場一些中位房價的房屋的資料來作計算。

雖然利率上升導致房價下跌，但澳洲各大城市的房價仍然難以負擔，除非那些首次置業人士考慮到更偏遠的首府城市居住。

否則，就算收入有六位數字以上的上班族仍然會繼續掙扎，因為大量移民推高了租金危機，令房價再次攀升。

雪梨
其中，希望在雪梨購買房屋的人士，一般要花費 14.3 年的時間來儲蓄兩成的房貸首期以避免需要支付昂貴的貸款保險金。

而雪梨現時的房價中為值為$1,253,759, 購買房屋人士必須要有至少超過25 萬（250,751）才可以考慮買屋。但這比一年前情況已經好轉，當時利率仍處於百分之 0.1的歷史低水平，但卻需要 17.1 年才能儲夠這筆款項。

根據 2021 年人口普查，雪梨家庭每周的入息中位數為$2,077 ，即每年 為$108,000 。

同時，數據顯示，新的貸款人將花費一半以上（51.6%） 的收入作為房貸還款。

墨爾本
至於第二大城市墨爾本的負擔能力稍為好一些，當地的房價在經歷了百分之 10.1 的年度下跌之後， 房屋中位價現時為$907,220 ，但買屋人士仍然需要花至少 11.4 年的時間才賺到首期。

布里斯本
而布里斯本在過去一年的房價亦有所下跌，跌幅為百分之 11.8，現時當地的房屋中位價為$781,881 ，買屋人士仍然需要花至少 10.1 年的時間才存有足夠的首期。

布里斯本的家庭每周收入中位數為 $2,068 ，即每年收入為 $107,536。

珀斯
珀斯的房屋中位價為$599,240 ，早前更有百分之 1.5 的升幅，令買屋人士需要儲蓄 7.7 年才能負擔得起當地的房屋。

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荷伯特
雖然荷伯特的房價中位數為$692,361 ，比雪梨或墨爾本便宜很多，但仍需 10.8 年才能有足夠的首期存款。

阿德雷德
阿德萊德的情況與荷伯特類似，房屋中位價為$697,909 美元、每周平均收入中位數為$ 1,365 或每年$70,980， 儲蓄時間為 10.8 年。

堪培拉
堪培拉的房價中位數為$946,463 ，按照國家標準來說是比較昂貴的，但在這裡的平均每周收入卻較高，達 $2,419 或每年$125,788 ，所以儲蓄時間通常只需要 9.6 年。

達爾文
達爾文的房價中位數為$573,534 ，是全國房價最可負擔的首府城市，這裡每周的家庭收入中位數為$ 2,209 或每年$114,868，只需 6.5 年就可以儲夠首期期。

隨著國際學生和技術移民的湧入，上個月每個州的首府城市的房價都有所上升。

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Published 30 May 2023 12:41pm
By Selina Kong
Source: SBS