【房價回升】哪個首府城市居民一半薪金用來還房貸？

這是根據每個城市每對夫婦一般的家庭收入的中位數或中間值，來獲得市場一些中位房價的房屋的資料來作計算。





雖然利率上升導致房價下跌，但澳洲各大城市的房價仍然難以負擔，除非那些首次置業人士考慮到更偏遠的首府城市居住。





否則，就算收入有六位數字以上的上班族仍然會繼續掙扎，因為大量移民推高了租金危機，令房價再次攀升。





雪梨



其中，希望在雪梨購買房屋的人士，一般要花費 14.3 年的時間來儲蓄兩成的房貸首期以避免需要支付昂貴的貸款保險金。





而雪梨現時的房價中為值為$1,253,759, 購買房屋人士必須要有至少超過25 萬（250,751）才可以考慮買屋。但這比一年前情況已經好轉，當時利率仍處於百分之 0.1的歷史低水平，但卻需要 17.1 年才能儲夠這筆款項。





根據 2021 年人口普查，雪梨家庭每周的入息中位數為$2,077 ，即每年 為$108,000 。





同時，數據顯示，新的貸款人將花費一半以上（51.6%） 的收入作為房貸還款。





墨爾本



至於第二大城市墨爾本的負擔能力稍為好一些，當地的房價在經歷了百分之 10.1 的年度下跌之後， 房屋中位價現時為$907,220 ，但買屋人士仍然需要花至少 11.4 年的時間才賺到首期。





布里斯本



而布里斯本在過去一年的房價亦有所下跌，跌幅為百分之 11.8，現時當地的房屋中位價為$781,881 ，買屋人士仍然需要花至少 10.1 年的時間才存有足夠的首期。





布里斯本的家庭每周收入中位數為 $2,068 ，即每年收入為 $107,536。





珀斯



珀斯的房屋中位價為$599,240 ，早前更有百分之 1.5 的升幅，令買屋人士需要儲蓄 7.7 年才能負擔得起當地的房屋。





荷伯特



雖然荷伯特的房價中位數為$692,361 ，比雪梨或墨爾本便宜很多，但仍需 10.8 年才能有足夠的首期存款。





阿德雷德



阿德萊德的情況與荷伯特類似，房屋中位價為$697,909 美元、每周平均收入中位數為$ 1,365 或每年$70,980， 儲蓄時間為 10.8 年。





堪培拉



堪培拉的房價中位數為$946,463 ，按照國家標準來說是比較昂貴的，但在這裡的平均每周收入卻較高，達 $2,419 或每年$125,788 ，所以儲蓄時間通常只需要 9.6 年。





達爾文



達爾文的房價中位數為$573,534 ，是全國房價最可負擔的首府城市，這裡每周的家庭收入中位數為$ 2,209 或每年$114,868，只需 6.5 年就可以儲夠首期期。





隨著國際學生和技術移民的湧入，上個月每個州的首府城市的房價都有所上升。



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