ChatGPT 真係完全信得過？美國律師或因而被停牌

要點： 一名紐約律師使用ChatGPT撰寫法律文件，由於文中「案例」虛假，他需為此承擔後果。

律師再未經再三求證就使用 CharGPT 提供的案例。

法官表示，這種情況「前所未有」。

一名紐約律師在辦案時使用 ChatGPT 進行案例研究、撰寫法律文件，其後被發現文中援引的 6 宗案例以及文章內容均為虛構，他可能因而面臨停牌危機。





一名男子馬塔（Roberto Mata）聲稱自己在搭飛機的過程中遭推車撞傷，事後他控告哥倫比亞航空公司（Avianca），而他委任在紐約州從事法律工作超過三十年的施瓦茨（Steven A. Schwart）作為他的法律代表。





早前，哥倫比亞航空公司的律師要求聯邦法院法官駁回該案。為此，Levidow，Levidow & Oberman律師事務所的律師——施瓦茨為此案準備訴訟文件，本因通過先例證明此案為何應該繼續進行。





然而，這份文件引起了該航空公司法律團隊質疑，他們致函法官，稱他們無法找到該文件中所引的幾個案例。



法官下令要求施瓦茨和他的同事洛杜卡（ Peter Loduca）解釋他們為何不應受到處罰，並表示「他面臨的情況『前所未有』。」





法官卡斯提爾（ P. Kevin Castel）寫道： “提交的6個案例疑似是假的判決，有假的引述和內部引用。」





施瓦茨在一份宣誓書中寫道，洛杜卡先生的名字出現在該文件上，是因為他未獲在聯邦法院執業的許可。該訴訟最初在州法院提起，而後被轉到聯邦法院。他表示自己將繼續為該案執行所有的法律工作，洛杜卡並不知道他使用 ChatGPT 進行案例研究。





而洛杜卡在其宣誓書中寫道，他「沒有理由懷疑」所引用的案例或施瓦茨的案例研究的真偽。



更多內容 ChatGPT 人工智能接受法學院考試 成績出人意料

施瓦茨寫道，他「無意欺騙」法院或哥倫比亞航空公司，並且「非常懊悔」使用ChatGPT。





他表示此前在進行法律研究時從未使用過該工具；對於所提供的案例，ChatGPT向他「提供了來源並確保了內容可靠性」，但最終「顯示其並不可靠」。





施瓦茨的宣誓書附有與 ChatGPT 的對話截圖，顯示他曾向ChatGPT確認引用的案件是否真實存在，而聊天機器人回答「是的」，且表示在極富權威的法律資料庫如律商聯訊（LexisNexis）或萬律（Westlaw）中都有紀錄。



