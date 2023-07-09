【北約立陶宛峰會】艾巴尼斯赴歐洲參加 商議撐烏克蘭對抗俄羅斯

在面對烏克蘭遭俄羅斯入侵500日，艾巴尼斯的辦公室發佈聲明,表示澳洲連同北約盟國，將繼續堅定不移支持烏克蘭，譴責俄羅斯非法且不道德的侵略行徑。





今年的北約峰會星期二7月11日起，一連兩日在立陶宛維爾紐斯舉行，預計峰會也就俄烏戰爭，提出對烏克蘭一系列的支持計劃。





北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，會包括制定一項多年援助計劃，確保烏克蘭武裝部隊和北約之間,可以充分互相協調運作。





斯托爾滕貝格說，盟國已承諾提供 5 億歐元（5.445 億澳元）以滿足關鍵需求，包括燃料、醫療用品、排雷設備等，同時還將幫助建設烏克蘭的安全和國防部門，包括軍事醫院，協助烏克蘭從蘇聯時代過渡到北約的裝備和標準。





斯托爾滕貝格並表示，北約峰會旨在向俄羅斯發出明確的信息：北約團結一致，合力令俄羅斯的侵略不會得到回報。他透露，峰會上也會討論如何令到烏克蘭更加強大，更接近北約。





烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在到訪斯洛伐克首都布拉迪斯拉發，與總統卡普托娃（Zuzana Caputova）會面時，表達對峰會的期待。





澤連斯基與卡普托娃一起見記者時，表示他預計烏克蘭加入北約將取得積極成果。





澤連斯基說，他們還期待烏克蘭的國防支持計劃。不僅僅是承諾，而是有明確的最後期限。同時還將在峰會期間討論烏克蘭的安全保障，這些保障是烏克蘭在成為北約成員國之前所需要的。





俄羅斯入侵烏克蘭，促使芬蘭和瑞典放棄數十年的軍事不結盟併申請加入北約。 芬蘭將在維爾紐斯作為成員國參加首次北約峰會。 但瑞典的加入卻受到土耳其的阻擾。





瑞典外長比爾斯特羅姆（Tobias Billstrom）與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）以及北約秘書長斯托爾滕貝格，最後努力說服土耳其在峰會期間，接受瑞典向北約提出加入為成員國的申請。





預計美國總統拜登會在北約峰會期間，與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）進行會談。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）就表示相信瑞典將在不久的將來加入北約。





沙利文說：目前北約比以往任何時候都更強大、更有活力、更團結。芬蘭已經加入為成員國，瑞典也很快加入。這對於美國人民的安全和保障非常重要，也令整個世界更加安全、更有保障。





澳洲雖然並非北約成員國，但與北約關係密切，艾巴尼斯去年也應邀參與北約在西班牙首都馬德里舉行的峰會。





而艾巴尼斯在出席北約峰會前，會先到柏林，與德國總理舒爾茨（Olaf Scholz）會面，預計兩人將討論俄烏戰爭議題，以及經濟和商業問題，相信當中會涉及澳洲與歐盟，就達成自由貿易協定的談判進展。





在出席北約峰會期間，艾巴尼斯也會與也同樣應邀出席的非北約成員國，新西蘭、日本及南韓，這三國的領導人會面，討論地區與全球安全問題。





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