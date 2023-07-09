警方和廉署考慮 Robodebt 個別官員的民事與刑事責任

澳洲總理艾班尼斯指責上任總理莫里遜對今次事件缺乏悔意。



澳洲上任總理莫里遜。外界指他就 Robodebt 一事誤導國會。 Source: AAP / LUKAS COCH 而聯邦警察和國家廉政公署則正考慮針對這個由莫里政府一手創建的系統，對報告中並無公開姓名的個別人士進行民事和刑事調查。





曾有官員對這個計畫的合法性提出質疑，可是某些前政府部長則對這些質疑置若罔聞。





不過涉及的人士已否認了這講法。





其中莫里遜被指誤導了國會，但莫里遜則反駁說，這個調查結果是「基於對政府運作方式的誤解」而編寫的。





艾巴尼斯昨日表示，對於有關當局應該對莫里遜採取什麼行動，這並非是他的職責，所以他不想置評。





他又指現任反對黨領袖達頓的回應，表現出他缺乏同理心。



