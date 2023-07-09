【台海局勢緊張】台灣民間推廣防衛訓練 少女亦參與應對一旦開戰

在台灣，數以千計的居民接受應對發生戰爭的民防訓練，其中被稱為「黑熊戰士」備受注目，主辦機構否認要訓練「民兵」。

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在台灣，有民間組織推廣民防訓練，包括指導如何開槍射擊及急救等知識，為台海一旦開戰準備。 Credit: SBS Dateline

在台北周圍的廢棄建築，有全副武裝、手持氣槍的男子進行模擬訓練。

在台灣接受應對現代戰爭的防衛訓練，不僅是男性，也包括大批婦女參與，23歲的Nicole是其中之一。

隨著台灣海峽的緊張局勢持續升級，台灣很多民間組織紛紛推廣「全民防衛」。

台海緊張局勢和有關可能發生戰爭的討論不斷升溫。 在四月份， 中國大陸進行為期3日的大規模作戰演習 ，模擬封鎖台灣海空交通。

幾日後，台灣舉行首次民防演習，演練如何應對軍事襲擊。

中國駐澳大使肖千去年8月於坎培拉全國記者俱樂部發言時表示，中國正在等待與台灣「和平統一」，但如果別無選擇下，不排除使用「一切必要手段」。

肖千說：「我們永遠不會允許台灣從中國分裂。」

俄羅斯去年 2 月全面入侵烏克蘭，在全球範圍內產生了連鎖反應，並激勵一些台灣公民進行訓練，以便在該地區緊張局勢升級時保衛自己的島嶼。

民防組織「台灣民兵」一名成員向SBS時事節目Dateline解釋：「如果有人想入侵你的家，你自然會站出來保護你所珍惜的一切。」

該成員說：「 我們為我們的自由和民主以及法治和人權的生活方式而奮鬥…如果失去了這些東西，在中國（北京）的統治下生活就很悲慘了。」

Chiany 是另一個名為「台中」民防組織成員，她指出，大多數人從未面臨過戰爭威脅。

她說：「我見過戰場，但主要是在電影看到。 現在戰爭可能會突然從屏幕走進我們的現實生活。 事實上，大多數人都沒有做好準備。」
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台中民防組織成員表示，可能與強大鄰國發生軍事衝突，是令人「震驚和可怕」，而大多數台灣人未有做好準備。 Credit: SBS Dateline
中國擁有世界上規模最大的軍隊，現役軍人超過200萬，後備軍人51萬。 相比之下，台灣估計有 169,000 名現役軍人，其中大多數是志願者。

總部位於倫敦的國際事務智庫「國際戰略研究所」（International Institute for Strategic Studies）的數據顯示，雖然台灣預備役軍人只佔中國武裝部隊的一小部分，但估計有超過 160 萬預備役軍人。
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其中提供防衛訓練課程的「黑熊學院」表示目標在3年內，達成300萬人次的防衛教育推廣。該機構表示，參加課程的學員從13歲到70歲，部份營隊的女性比例更高達3份2。

「黑熊學院」去年獲台灣半導體大亨曹興誠提供6億元新台幣（大約2900萬澳元），提供現代戰爭以及救援和急救課程。

學院說絕對不是訓練民兵，而是令台灣每個家戶至少有一人，了解戰爭發生時，一般民眾應如何面對、保護自己、保護附近的人。

23 歲的Nicole是學員之一，她認為這些課程令她明白威脅她家園的政治緊張局勢。

Nicole說：「我想更了解可能發生的台海戰爭，因為俄羅斯和烏克蘭已經交戰很長時間…我認為烏克蘭的情況與台灣非常相似。 」

她表示：「我想知道更多民防知識，以便在緊急情況下保護自己和他人。」
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Published 9 July 2023 6:15pm
By SBS Dateline
Presented by Wyee Yeung
Source: SBS

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