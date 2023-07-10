【社交媒體外國干預調查】微信拒出席聽證會 參院委員會主席發信炮轟

就社交媒體受外國干預進行調查的參議院委員會，主席參議員帕特森（James Paterson）已經去信微信母公司騰訊的高層，要求重新考慮拒絕出席調查聽證會的決定。





帕特森批評微信拒絕與澳洲國會接觸，是非常差。





星期二（7月11日）該委員會將舉行調查社交媒體受外國干預的最後一次公開聽證會，委員會公佈聽證會的資料顯示，社交媒體巨頭TikTok 、谷歌（Google）、推特（Twitter）和領英（LinkedIn）的高層會出席。





臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta的行政人員，也將會在聽證會作供。



帕特森星期一（7月10日）在推特公開上星期去信騰訊在深圳總公司，公司事務法務主管拜恩(Elizabeth Byun)，尋求微信高層出席聽證會。





他在信中表示：「如果微信繼續拒絕出席委員會聽證會，我們將不可避免地得出關於你是否願意配合澳洲法律的結論，並會提出相應的建議。」





帕特森在信中指出，由於微信在澳洲本地沒有業務，因此不能強制其代表出席作供。





不過帕特森在信中引述「令人信服的證據」，證明微信「充當了中國共產黨的『敘事機器』」，同時也指微信被用來「恐嚇和騷擾澳洲華人社區的維權人士及其家人」 ，這「令人不安的指控」。





他又提到在4月的聽證會上，至少一位專家，美國 約翰普金斯大學（Johns Hopkins University）高級國際研究講師卡普蘭（Seth Kaplan ）博士呼籲，禁用微信，「以保護澳洲人的自由免受侵犯」。



不過，本地兩位華裔學者，雪梨科技大學（UTS）澳中關係研究所教授孫皖寧和皇家墨爾本理工大學（RMIT University）傳媒學院副教授于海青向委員會提交意見書，指在澳洲封禁微信，會弊大於利。





根據位於雪梨的洛伊研究所（Lowy Institute）的調查顯示，全澳有接近700,000人使用微信，大部份是華人，而86%的澳洲華人，經常或者有時使用微信。







