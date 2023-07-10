耶倫訪華 4 天與中國官員共進行了 10 小時會談

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昨天 (星期日) 是美國財長耶倫訪問中國的最後一天。 Source: AAP / MARK R. CRISTINO

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美國財政部長耶倫 (Janet Yellen) 對北京的 4 天的訪問昨日結束。她說這次訪問與中國官員共進行了 10 小時直接、有實質性和富有成效的雙邊會談。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 訪華並與中國國家主席習近平會面不到一個月，便輪到耶倫訪華，雖然她這次沒有和習近平會晤，但可見自拜登上台以來，兩國有意修補近年跌至低谷的美中關係。
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耶倫周六主要會見了分管商務和金融的中國副總理何立峰。 Source: AAP / Pedro Pardo
這次與耶倫會面的官員和非官員很多，包括總理李強、前副總理劉鶴、中國央行行長易綱、中國人民銀行黨委書記潘功勝、主管商務和金融的副總理何立峰、多位中國女性經濟學家、一些在華美國企業高層等等。

至於在耶倫訪華前夕，中國宣佈從年 8 月 1 日起，會對鎵 (gallium) 和鍺 (germanium) 進行出口管制，即出口商向海外付運這兩種金屬元素之前，必須先獲得有關批文。由於鎵和鍺都是半導體的關鍵材料，所以耶倫在華期間，對北京這個管制決定表示關切。

至於一直主張廢除部分對華關稅的耶倫，在公開議題中並沒有關稅這一項。可是，溫室氣體排放問題和美中氣候合作則有著墨，似乎是為數天後應約出訪中國的美國氣候特使克里 (John Kerry) 鋪路。

有關詳情，請收聽溫楚良和蔡苡雯這節報導。
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