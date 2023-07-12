【中國稀土禁令】專家：經濟威嚇✖澳洲機遇✓

鎵和鍺是 17 種稀土原素（即稀有電子金屬）中的兩種，主要用於現代電子發動機、渦輪引擊及電池、以及智能手機等消費電子產品的生產。





目前按照中國的構思，這並非全面禁令，只是若要向中國進入「鎵」和「鍺」，將需要作出申請及要獲北京批核。





外界普遍亦認為，禁令是對美國主導的阻止向中國出售包括高端計算機芯片在內的關鍵技術的舉措的報復。





理財會計師樓「合富投資」（CoWealth Partner)的總裁袁金泉(Kam Yuen)在接受SBS廣東話節目訪問時指，相信禁象徵性義意較大，但礙於其出口市值有限，即使推出有關安排對西方社會的經濟、未必真能構成重大影響。





「（新安排並不會為西方國家的經濟）帶來很大衝擊，只不過是希望發出一個警告，向西方表示，中國還有很多方法可以報復其他國家向他們作出的制裁，亦以示中國是這些物料的最大供應商。例如，中國佔全球鍺的供應約60%左右，而鎵中國亦佔全球約80%的供應。」





「其實其他國家亦有生產（鎵和鍺），只是礙於生產量及利潤不高而放棄...亦因為中國生產得比較多、逐漸其他已發展國家、亦會減低（鎵和鍺的）生產量，讓中國在此領域佔了最優先位置。」



Source: iStockphoto Kam又表示，這兩種金屬的出口市價分別都是兩億左右，亦未算是很大市場，雖然這些金屬在市場上有其重要性，但並非完全難以取代，因為有很多其他國家已有生產鎵和鍺的技術。





「這兩種金屬在半導體的生產是主要的材料，而它們在再生能源方面好多時亦會用得上。」





「鎵的金屬更被稱為半導體工業的新糧食，可見其重要性。鎵通常亦會見於光電材料、太陽能電池、合金或醫療機械等生產，主要有八成的鎵金屬是用在這些方面。 」





「而它們亦並不單純靠開採而獲得，它們其實是其他金屬加工後的合成物，所以並非單靠開採就能獲得更多。」





「所以鎵和鍺的生產未算是很重要的關鍵性，亦並非是沒有了它們就不行，只是若要由其他國家增加生產亦需要一些時間。」





「目前只是因為這兩種金屬並不屬於很大的市場，在利益方面並非顯著，令其他國家必須會急於增加產量。」









若透過從其他國家增加生產，短時間內可能會令價格上揚，但Kam亦指，若以其他金屬替代鎵或鍺，甚至有機會令成本下降。





「鎵其實可以用矽或者碘等原素去取代，成本可能甚至更低，而鍺亦可以由鋅去取代，但之前以其市值而言，仍然未能吸引到其他生產品去考慮到這一點...亦未知由其他金屬取代下，產品的質素是否會下降。」





Kam亦認為，由於澳洲本身亦比較少生產半導體、亦並非是太陽光電板或電池的主要生產國，所以，禁令對澳洲的影響可能只會很輕微。





Kam估計，禁令下的其中一個可能結果，或最終只會迫使其他國家加大生產，而形成進一步的自給自足的局面。 Source: AAP



但Kam估計，禁令下的其中一個可能結果，或最終只會迫使其他國家加大生產，而形成進一步的自給自足的局面。





有當地一些主要貿易官員宣稱，對鎵和鍺的限制、只是中國保護「國家安全利益」的貿易禁令的「開端」，令外界擔心，中國或會再削減電子產品源材料供應，引發產品短缺和價格上漲。





有其他本地的專家認為，其實澳洲已準好，在生產希有金屬的市場中分一杯羹，禁令可能成為澳洲向外推銷本地生產能力的一次契機。





地緣政治預測中心的分析總監「費迪卡 」(Allison Fedirka) 表示，在對安全至關重要的資源方面，澳洲仍然擁有巨大優勢，澳洲可透過宣傳其民主及外交穩定等因素作為主要賣點，讓投資者對本地供應更安心地投資。



