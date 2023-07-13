聯邦銀行員工「動起來」 要求高層取消一個命令

金融業工會（FSU）就聯邦銀行（Commonwealth Bank）對近二萬名員工在每月至少有一半工作時間「回到辦公室」的要求向公平工作署(Fair Work Commission)提出異議。





工會在周三（7月12日）向公平工作署表示該銀行在宣佈有關要求前，並未就此與員工進行協商，而這項要求將於下周7月17日（周一）開始生效。





聯邦銀行的員工抱怨無法「居家工作」將耗資更多在通勤及託兒上，亦打亂家庭生活。他們亦指，每日將會失去兩至三個小時在通勤方面。



金融業工會的全國秘書安格里薩諾（Julia Angrisano）表示，工會已要求工作署介入調解，因為很多會員對聯邦銀行的決定感到不滿。





她說：「有些工人對聯邦銀行的命令甚為不滿，他們正考慮是否辭職，尋求其他更具靈活性的工作安排。」





但她表示，希望銀行與金融業工會和受影響的員工根據聯邦銀行的企業協議進行協商。





金融業工會的全國主席斯特里茨（Wendy Streets）向Today節目表示：「在目前的勞動市場條件下，離職作威脅是一個嚴肅的問題。」





聯邦銀行的發言人否認未有與員工就安排作出討論的說法，表示該銀行早已提前兩個月通知員工與經理，就工作安排作出討論。同時，亦與工會在上月進行了「友好討論」。





聯邦銀行發言人表示：「我們相信連接、創新和建立和加強關係的能力對於我們繼續工作至關重要。」





他表示：「靈活的工作安排仍然可用，一直以來都是如此，我們將繼續考慮為那些需要更「靈活安排以應對個人情況」的員工提供（有關選擇），並根據我們的企業協議義務處理。」





該銀行聘用的約40,000名員工中，約有25,000人不處於與客戶接觸的職位，該銀行表示，大部分員工已經根據混合工作方式（部分日子在家工作，部分日子在辦公室工作）工作。



該發言人表示，他們的50%辦公室工作方式在以一個月計算，因此一個人可以在一周內在辦公室工作兩天，下一周工作三天，在第三周工作一天，第四周工作四天，具有相當靈活性。





聯邦銀行於五月通知員工有關的新「工作安排」，集團人力資源總監Sian Lewis在二月的《金融評論》勞動力峰會上表示，該銀行不支持完全遙距工作，每星期在家工作兩天或以上會導致合作減少三分之一。





斯特里茨指這個決定不是員工生產力的問題。





她說：「澳洲聯邦銀行的生產力比以往任何時候都要好。他們的利潤比以往任何時候都高，我們已經有員工在家工作了三年，這也是我們的成員認為沒有必要被強迫返回辦公室的原因之一。」





金融業工會表示在消息宣佈後，接到不少求助。七天內有2000人簽署請願書要求撤銷該命令。





