Eastwood 六車連環相撞 涉事汽車車轆一度「離地」

在周三（7月12日）下午 1時30 分左右，雪梨西北部 Eastwood 的 Blaxland Road 與 First Avenue 之間發生嚴重車禍。





在交叉口發生的六車相撞意外，導致整個路段需要關閉。





車禍中涉事車輛的型號包括：三菱SUV、Holden Commodore、Kia SUV、Toyota 轎車、Audi 掀背車及小型貨車。





Holden Commodore內的一名61歲女乘客，在意外後雖由救護人員的救治，但在現場搶救無效不治。





而同車內的 67歲女司機經受了治療，情況危急，被送往Westmead醫院，而另一名乘客，一名63歲女子也被送往Royal North Shore醫院，情況同樣危急。





新州警方已確認一人在事故現場，當場死亡。





三菱汽車的31歲男司機在現場接受救護人員的頭部受傷治療，情況穩定後被送往Royal North Shore醫院。





另外的幾名傷者年齡介於23歲和49歲之間，沒有受傷，並被送往多間醫院進行強制性驗尿及驗血測試。





與此同時，三菱汽車和Holden 汽車已被扣押以進行檢查。





新州警方已確認一人在事故現場，當場死亡。





其中一名在附近公寓大樓聽到巨響，首批趕到現場的人士 – 37 歲的護士 Mia Ku 向澳媒表示：「我知道情況會很糟糕。我從未聽到過這樣的聲音。」





她馬上行動，提供所能提供的任何援助。





但她亦表示「對於紅色的車，我無能為力，車子完全壓扁了。」





對於車禍發生，雖然警方仍在調查。





據7號台的視頻可見，其中一輛相信涉事的白色 SUV 行駛時更是「離地」。



白色 SUV 一度「離地」 Credit: 7 NEWS 亦有華人在網上發表評論，形容「這個位置車速不快，肯定是超速了。」





「Ryde 警區指揮部的警員已經建立了犯罪現場，將由都會區交通意外調查組的專家進行調查。 」



