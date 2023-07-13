Eastwood 六車連環相撞 涉事汽車車轆一度「離地」

在周三（7月12日）下午 1時30 分左右，雪梨西北部 Eastwood 的 Blaxland Road 與 First Avenue 之間發生嚴重車禍。
在交叉口發生的六車相撞意外，導致整個路段需要關閉。
車禍中涉事車輛的型號包括：三菱SUV、Holden Commodore、Kia SUV、Toyota 轎車、Audi 掀背車及小型貨車。
Holden Commodore內的一名61歲女乘客，在意外後雖由救護人員的救治，但在現場搶救無效不治。
而同車內的 67歲女司機經受了治療，情況危急，被送往Westmead醫院，而另一名乘客，一名63歲女子也被送往Royal North Shore醫院，情況同樣危急。
新州警方已確認一人在事故現場，當場死亡。
三菱汽車的31歲男司機在現場接受救護人員的頭部受傷治療，情況穩定後被送往Royal North Shore醫院。
另外的幾名傷者年齡介於23歲和49歲之間，沒有受傷，並被送往多間醫院進行強制性驗尿及驗血測試。
與此同時，三菱汽車和Holden 汽車已被扣押以進行檢查。
新州警方已確認一人在事故現場，當場死亡。
其中一名在附近公寓大樓聽到巨響，首批趕到現場的人士 – 37 歲的護士 Mia Ku 向澳媒表示：「我知道情況會很糟糕。我從未聽到過這樣的聲音。」
她馬上行動，提供所能提供的任何援助。
但她亦表示「對於紅色的車，我無能為力，車子完全壓扁了。」
對於車禍發生，雖然警方仍在調查。
據7號台的視頻可見，其中一輛相信涉事的白色 SUV 行駛時更是「離地」。
亦有華人在網上發表評論，形容「這個位置車速不快，肯定是超速了。」
白色 SUV 一度「離地」 Credit: 7 NEWS
「Ryde 警區指揮部的警員已經建立了犯罪現場，將由都會區交通意外調查組的專家進行調查。 」
警方呼籲該車禍的目擊者或有行車紀錄儀的民眾可致電警方或犯罪檢舉專線1800 333 000，與警方聯繫。