儲備銀行將作重大改革 政府正考慮新行長人選

儲備銀行公佈重大改革，減少召開議息會議的次數，並會開記者會交代調整官息的決定。

A man in a black suit, blue shirt and blue striped tie wearing glasses.

儲備銀行行長洛菲利。 Source: AAP / Bianca de Marchi

儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）今日（7月12日）在布里斯本發表演說，表示根據政府進行的外部調查，央行將從明年開始，作出兩項重大改革。

央行將在每月第一個星期二舉行、除1月外每年共11次的議息會議，減少到8次。從2024年2月開始，只有2月、5月、8月和11月的第一個星期二是固定開會日期，其餘4次則在這些日期之間召開。

此外，每次會議的議程將會加長，而董事會對標準利率作出決定後，行長會召開新聞發佈會對相關決定進行解釋。

他指，減少開會頻率並增加議程，有助董事會了解更多問題細節，進行更深入討論來決定貨幣政策，工作人員也有更多時間進行分析而非準備報告結論。
相關內容

財政部會對央行進行全面的改革

洛菲利又提到，目前不確定儲備銀行今年內是否會保持利率不變：「為了在合理的時間內使通脹回歸目標區間，可能需要進一步收緊政策。是否需要這樣做將取決於經濟和通脹如何演變。」

他表示，董事會將於8月1日的會議上有一份最新的經濟預測報告。他為儲備銀行的加息決定進行辯護，稱該政策正在發揮作用，但降低通脹的效果有一定的滯後。

由於洛菲利的7年行長任期將於今年9月結束，今日的演說可能是任內最後一次。財政部長查默斯表示，已準備好一份行長職位的繼任人選名單。

雖然洛菲利的名字也在候選名單上，但外界相信他很大可能不會獲得續約。

查默斯表示，名單上的人選都經過他的深思熟慮，將會盡快提交給內閣討論。「行長一職是聯邦政府作出的最重大的任命之一，必須經過有條不紊、周密的考慮和協商。」
相關內容

澳洲儲銀七月暫停加息　維持基準利率4.1厘不變

調查：過半選民支持洛菲利「落台」 同時亦認為政府應負上責任

儲銀行長不會辭職 指不肯定加息何時停

【九次加息】你認為儲備銀行行長是否應辭職？

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 12 July 2023 7:06pm
By Koma Cheng
Source: SBS
Available in other languages

Share this with family and friends