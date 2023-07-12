儲備銀行將作重大改革 政府正考慮新行長人選

儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）今日（7月12日）在布里斯本發表演說，表示根據政府進行的外部調查，央行將從明年開始，作出兩項重大改革。





央行將在每月第一個星期二舉行、除1月外每年共11次的議息會議，減少到8次。從2024年2月開始，只有2月、5月、8月和11月的第一個星期二是固定開會日期，其餘4次則在這些日期之間召開。





此外，每次會議的議程將會加長，而董事會對標準利率作出決定後，行長會召開新聞發佈會對相關決定進行解釋。





他指，減少開會頻率並增加議程，有助董事會了解更多問題細節，進行更深入討論來決定貨幣政策，工作人員也有更多時間進行分析而非準備報告結論。



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洛菲利又提到，目前不確定儲備銀行今年內是否會保持利率不變：「為了在合理的時間內使通脹回歸目標區間，可能需要進一步收緊政策。是否需要這樣做將取決於經濟和通脹如何演變。」





他表示，董事會將於8月1日的會議上有一份最新的經濟預測報告。他為儲備銀行的加息決定進行辯護，稱該政策正在發揮作用，但降低通脹的效果有一定的滯後。





由於洛菲利的7年行長任期將於今年9月結束，今日的演說可能是任內最後一次。財政部長查默斯表示，已準備好一份行長職位的繼任人選名單。





雖然洛菲利的名字也在候選名單上，但外界相信他很大可能不會獲得續約。



