墨爾本市中心 繁忙商場內少女被「明目張膽」性侵

一名少女在與家人在墨市市中心購物時，被「性侵」。

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墨爾本繁忙購物中心 Credit: melbourne Central

一名少女於本月初（7月2日，周日）與兄弟姐妹在墨爾本市中心的繁忙購物商場——Melbourne Central 內逛街購物時被「性侵」。

維州警方表示，案發時間約為下午 3時 30 分。少女與家人在一起時，一名男子從她和她的兄弟姐妹之間走過，在撞到她的肩膀並對她進行性侵犯，然後離開。

警方發佈了疑似涉事男子的照片，認為這名男子會對他們的調查有所幫助。
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警方發佈疑犯照片。 Credit: Victoria Police
嫌疑犯身高約為170厘米，年齡界乎 30至40歲，黑色和灰色頭髮。

事發時，他身穿海軍藍色的外套和牛仔褲，白色球鞋。

對這宗性侵案有任何信息或者認出該男子的人，請與警方或犯罪舉報中心（Crime Stoppers）聯繫，電話號碼為1800 333 000。

根據澳洲統計局（ABS）的個人安全調查（PSS）數據，於 2021 年的調查中，在18歲及以上的女性中，有220萬人（23%）和男性中有71.8萬人（8.0%）曾在其一生中遭受性暴力，包括童年性虐待和/或15歲後的性侵犯。 性侵犯的盛行率在2012年至2016年間對女性有所增加，但對男性則無變化。

其中83% 的受害者為女性，63% 年齡在 18 歲以下，48% 的女性受害者和 39% 的男性受害者在事件發生一周內向警方報案。19%的男性受害者和5.9%的女性受害者表示該事件發生在20年或更久以前。
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Published 13 July 2023 11:54am
By Tracy Lo
Source: SBS

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