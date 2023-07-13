墨爾本市中心 繁忙商場內少女被「明目張膽」性侵

一名少女於本月初（7月2日，周日）與兄弟姐妹在墨爾本市中心的繁忙購物商場——Melbourne Central 內逛街購物時被「性侵」。





維州警方表示，案發時間約為下午 3時 30 分。少女與家人在一起時，一名男子從她和她的兄弟姐妹之間走過，在撞到她的肩膀並對她進行性侵犯，然後離開。





警方發佈了疑似涉事男子的照片，認為這名男子會對他們的調查有所幫助。



警方發佈疑犯照片。 Credit: Victoria Police 嫌疑犯身高約為170厘米，年齡界乎 30至40歲，黑色和灰色頭髮。





事發時，他身穿海軍藍色的外套和牛仔褲，白色球鞋。





對這宗性侵案有任何信息或者認出該男子的人，請與警方或犯罪舉報中心（Crime Stoppers）聯繫，電話號碼為1800 333 000。





根據澳洲統計局（ABS）的個人安全調查（PSS）數據，於 2021 年的調查中，在18歲及以上的女性中，有220萬人（23%）和男性中有71.8萬人（8.0%）曾在其一生中遭受性暴力，包括童年性虐待和/或15歲後的性侵犯。 性侵犯的盛行率在2012年至2016年間對女性有所增加，但對男性則無變化。



