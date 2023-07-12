【不足7千隻】多隻稀有菲歐德蘭企鵝被沖上澳海岸 專家：現象不尋常

稀有的新西蘭菲歐德蘭企鵝（Fiordland penguin）最近在南澳、西澳和維州被發現沖上岸，這現象顯示這些稀有鳥類正面臨非常艱難的冬季。





據大學研究人員表示，情況與澳洲罕見的惡劣天氣有關。





6月29日，一隻虛弱且體重不足的菲歐德蘭企鵝被發現被沖上阿德雷德南部一處海灘上。牠在被送往附近的野生動物康復中心途中不幸死亡。





南澳環境和水資源部的一位發言人表示，這隻企鵝身長 47 厘米，重 1.9 公斤，將被送往南澳博物館進行研究。





事實上，這已是6月份在澳洲海岸線上發現的第五隻菲歐德蘭企鵝，也是南澳地區 10 年來首次出現的事件。





另一隻沖上岸的菲歐德蘭企鵝於同月 7 日在維州 Torquay 被發現 ，目前由墨爾本動物園的海洋專家救援，並正在復原。





同月，三隻企鵝亦被發現在西澳被沖上岸，被送往西澳海鳥救援中心照料，中心表示牠們的恢復情況良好，很快就可以回歸海洋。





根據 澳洲廣播公司 報導，新西蘭奧塔哥大學（University of Otago ）馬滕（Thomas Mattern）教授指，企鵝在澳洲登陸是不尋常的現象，亦表明企鵝正經歷惡劣的冬季。





馬滕解釋：「企鵝通常的活動範圍可延至印度洋西部，因此在覓食範圍方面並不奇怪。但在澳洲大陸上登陸則較為特殊。過去幾年，拉尼娜現象引起的海洋溫暖，尤其是西太平洋和塔斯曼尼亞海域，並干擾了海洋的生態。」





教授指，營養物質來自海底，當溫暖的海水覆蓋在冷水上方時，這種輸送過程就會受到干擾，企鵝覓食區域就會減少。這就是為什麼拉尼娜現象對於菲歐德蘭企鵝這樣在高海域覓食的物種來說，是不利的消息。





不過，他預計厄爾尼諾天氣將為企鵝帶來較好的環境條件。



