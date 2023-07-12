【突發】墨爾本名餐廳Calia進入自願託管 創辦人籲面對情緒壓力應求助

受不少華人食客青睞，位於墨爾本黃金地段的著名餐廳 Calia 宣佈面臨破產危機。





Calia Australia 在墨爾本 Emporium 和 Chadstone 經營餐廳，但受到運營成本飆升和新冠疫情封鎖帶來的財務影響，公司擁有人指公司將進入自願託管。





這家以創作特色亞洲風味菜起家的餐廳，由墨爾本市議員 Jason Chang 與商人 Ricky Thien 共同擁有，於 2016 年開設了第一家餐廳。





據 《先驅太陽報》 報導，公司於 6 月 28 日召集破產專家。Jirsch Sutherland 破產公司的 Glenn Crisp 已被任命為 Calia Australia 的管理人，並積極尋求與利益相關人士的解決方案。





擁有人之一 Jason Chang 於社交媒體 Linkedin 發帖通知顧客這個消息。





Jason Chang 在 LinkedIn 上表示：「我要發布一個真實而坦誠的帖文，發自我的內心的說話。我相信我需要向大家分享，讓其他人知道我在經歷的都是正常的。」





Chang 續指，在亞洲文化中，心理健康一直都是忌諱，但實際上不應如此。他最近在市議會評論墨爾本 CBD 的小企業及家庭在面對生活成本危機的挑戰時，他崩潰了。他意識到儘管自己努力，但還是無法免受抑鬱和焦慮的影響。





Chang 亦在帖文中表示，自己曾努力嘗試為社區和團隊堅強，但這對他的心理健康和家庭產生巨大壓力。他說：「說到底，我是一個人，我們都是人。」



和許多在墨爾本掙扎的小企業一樣，Calia 的業務面臨許多財務挑戰，包括營運成本上升如工資、原材料成本、租金、借貸成本等，特別是在新冠疫情期間經營企業的困難，給公司帶來了重大挑戰。





在面對情緒壓力問題，Chang 承認無法再獨自應對一切，故向妻子、家人、好友和醫生尋求幫助，他說：「這是我人生做過最正確的決定之一。」





Chang 同時鼓勵那些正經歷困難時，面對焦慮、憂鬱和其他心理健康挑戰的人要尋求幫助。「請不要害怕尋求幫助，我們都需要有人可以依靠。」



