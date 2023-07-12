【雪上加霜】維州一項重要費用將上調 43%

維州保險管理局（VMIA）周一（7月10日）宣佈，將從 9 月 1日起上調州內建築保險（DBI）的保費。





由於多間大型建築商因為成本飆升而破產，因而不少人都向有關當局尋求協助。





由於要應對 Porter Davis 倒閉影響，當局決定增加保費以應地整個住宅建築領域的危機。





而這一項保險費增幅為 43%，並將向維州建築商收取，以確保他們的客戶免受破產影響。





由於這將建築成本增加數百元，該行業預料這些費用將會轉嫁給置業者。





目前，維州州內建築保險費用平均為1200至1300澳元，這一漲幅意味著保險費將增加約 550澳元。但加價後費用仍然低於新州。



根據維州法律規定，建築商必須在為所有價值超過1.6萬澳元的住宅工程購買保險，才能收取客戶的定金和任何其他款項。





建築商必須支付保險費，如果建築商在工程完成前倒閉或宣佈破產，有關保險將為客戶提供保障。





3月份，建築商Porter Davis公司的倒閉暴露了這一制度漏洞，當時《時代報》的報道披露了維州多家建築商推遲為客戶投保，可能違反法律。





由於投保延遲，使客戶處於不受保的巨大風險中。





然而，維州房屋行業協會（Housing Industry Association）主席懷恩（Keith Ryan）表示，將保險費提高 43% 的決定是「對維州房屋建築商及其客戶的一個打擊」。





他表示，在政府考慮全面改革保險計劃的同時，這一決定還為時過早。





他說：「這次保險費的提高將直接增加購房者支付的費用和收費，並未伴隨任何保險福利的變化。」





「建築商希望保持競爭力，但他們別無選擇，只能將保費上漲計入新房成本並轉嫁給置業者。」





維州建築商協會（Master Builders Victoria）執行董事皮科克（Megan Peacock）表示，他們理解需要增加保費以保持可持續性。





但她表示，在此期間任何成本的增加對建築商和客戶來說都是困難的，由於建築商在接受定金之前必須為客戶購買保險，因此增加保費將阻礙現金流。 「DBI完全轉嫁給了客戶。」





聯盟黨的房屋所有權發言人威爾遜（Jess Wilson）表示，增加保費並不能解決該行業的問題。





「在住房供應危機的情況下，住宅建築商和維州人試圖建造自己的家園，卻被要求增加保險費，以彌補安德魯斯工黨政府在12個月前警告他們的行業風險方面的失誤。」





「維多利亞州保險管理局的財務管理不善已導致其陷入2.5億澳元的赤字，現在辛勤工作的維州人將為建造自己的房屋付出代價。」





維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）上個月表示，政府並沒有設定該管理局的保費。



