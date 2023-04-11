清盤人拒絕收購 Porter Davis 建議 — 不可信

不過，到現時為止，Grant Thornton 還未找到一家合適的公司，他們說，有些有興趣方，不是只對 Porter Davis 部份業務有興趣，便是他們根本就未有能力去履行整體的職責，所以都不合適。
他們希望能夠在一個交易中，把所有問題在短期內解決，而不是以「斬件式」把問題分拆解決。
其中墨爾本商人 Amit Miglani 爆料指他有興趣把 Porter Davis 整盤生意買下，但 Grant Thornton 並未有理會他。
Miglani 是 MIG Sons & Co 的 CEO，他表示，他在 Porter Davis 宣佈需要清盤之後兩個工作天內提交了全面收購建議，但沒有被理會。
Anson Cheng 是 Porter Davis 在布里斯本南面 Rochedale 的其中一個客戶 Source: AAP / JONO SEARLE
Grant Thornton 公司一名發言人就此作出評論，表示他們沒理由懷疑 Miglani 先生的意願，但問題是，他們不認為這個收購建議可信 (credible)。
其中原因之一，是 Miglani 並沒有為此進行過任何盡職的調查，也不可能在一個很短的時間框架下完成整項收購，而這點對他們來說是非常重要的。
Miglani 則說他與合夥人幾乎是立刻提出收購建議，而除了財務利益之外，他還考慮到其他因素，包括工人的飯碗、客戶未建成的樓宇，總之就是想為社區幹點事。
他說，Grant Thornton 從來沒有向他們反映過他們對「可信性」的憂慮，而如果他們真的想獲得進一步的資料，他可以即時提供。
但據傳媒報導，Amit Miglani 在 2021 年曾承認兩項控罪，包括從一個信託戶口挪取金錢，令一項是以詐騙手法，把從一個信託戶口取得的金錢，轉供自己所用。
結果，Miglani 被判服 18 個月的社會矯正令 (Community Corrections Order, CCO)。
其實 Porter Davis 未完成的項目也真不少，共有 1,700 個項目，其中大部分位於維州，約 1,500 間，另外昆州也有 200 間。在這 1,700 個項目中，250 個接近竣工階段。
溫楚良為此訪問過雪梨律師陶建文 (Clifford To)。詳情請收聽溫楚良和蔡苡雯這節時事報導。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播及節目重溫。