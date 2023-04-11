清盤人拒絕收購 Porter Davis 建議 — 不可信

不過，到現時為止，Grant Thornton 還未找到一家合適的公司，他們說，有些有興趣方，不是只對 Porter Davis 部份業務有興趣，便是他們根本就未有能力去履行整體的職責，所以都不合適。





他們希望能夠在一個交易中，把所有問題在短期內解決，而不是以「斬件式」把問題分拆解決。





其中墨爾本商人 Amit Miglani 爆料指他有興趣把 Porter Davis 整盤生意買下，但 Grant Thornton 並未有理會他。



Anson Cheng 是 Porter Davis 在布里斯本南面 Rochedale 的其中一個客戶 Source: AAP / JONO SEARLE Miglani 是 MIG Sons & Co 的 CEO，他表示，他在 Porter Davis 宣佈需要清盤之後兩個工作天內提交了全面收購建議，但沒有被理會。





Grant Thornton 公司一名發言人就此作出評論，表示他們沒理由懷疑 Miglani 先生的意願，但問題是，他們不認為這個收購建議可信 (credible)。





其中原因之一，是 Miglani 並沒有為此進行過任何盡職的調查，也不可能在一個很短的時間框架下完成整項收購，而這點對他們來說是非常重要的。





Miglani 則說他與合夥人幾乎是立刻提出收購建議，而除了財務利益之外，他還考慮到其他因素，包括工人的飯碗、客戶未建成的樓宇，總之就是想為社區幹點事。





他說，Grant Thornton 從來沒有向他們反映過他們對「可信性」的憂慮，而如果他們真的想獲得進一步的資料，他可以即時提供。





但據傳媒報導，Amit Miglani 在 2021 年曾承認兩項控罪，包括從一個信託戶口挪取金錢，令一項是以詐騙手法，把從一個信託戶口取得的金錢，轉供自己所用。





結果，Miglani 被判服 18 個月的社會矯正令 (Community Corrections Order, CCO)。





其實 Porter Davis 未完成的項目也真不少，共有 1,700 個項目，其中大部分位於維州，約 1,500 間，另外昆州也有 200 間。在這 1,700 個項目中，250 個接近竣工階段。



