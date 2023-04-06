今日大事(4月7日)

生活壓力大 三份之二澳洲人復活節不出行

旅遊業及交通論壇（TTF）調查發現，只有36%的受訪者表示會在假期出行，而無意出行的人士中，有四成是因為無法負擔旅遊和住宿開支。





論壇的行政總裁Margy Osmond表示，這個情況令旅遊業從業者擔憂，顯示他們仍掙扎於從新冠疫情中恢復。





「雖然情況比12個月之前是好很多，但生活開支問題確實影響到業界，旅遊業復甦仍然言之尚早。由於國際遊客尚未恢復到業界需要的水平，如果國內遊客也驟減，旅遊業會非常脆弱。」



聯邦警察協助國際執法機構關閉暗網交易

澳洲聯邦警察協助一項國際執法機構聯合行動，在今個星期二關閉暗網上的網絡犯罪交易市場Genesis Market。





該市場用於網絡罪犯之間售賣敏感資料，包括帳戶登入資訊、網頁瀏覽紀錄、自動填寫的數據等。最平的資料，叫價1澳元一份。這些資料還涉及大約3萬6千份被入侵的澳洲設備，警方估計可造成460萬元的損失。





聯邦助理警務處長李特（Scott Lee）形容網絡攻擊是「現代式的爆格」，指警方會對網絡犯罪保持警惕。





「網絡犯罪可以有持續性影響，這個就是聯邦警察和州及領地的同事，以及國際夥伴致力於剷除這些嚴重罪案的原因。網絡可以影響到現實世界的人和家庭，這個是社會中的新常態。」





今次全球行動已拘捕120人，並通緝超過200人。其中在澳洲，有10人被捕，並檢獲大量現金、毒品和假身份文件，另有24人被通緝。





李特透露，警方將會起訴身份盜用、走私違禁藥物等罪名。



新州州長確認不會對租金實施漲價上限

新州州長柯民思確認不會對租金實施漲價上限。





談及如何解決雪梨屋租飆升，他形容這個是多年來的問題，政府無法在短期內「創造奇蹟」。他說當局專注於增加房屋供應，當中大部份會是私人物業而非公屋。





工黨在競選時承諾，會增加交通幹道沿線地區的密集房屋，特別是在西雪梨。



最新疫情數據每日3宗新冠死亡 專家促接種加強劑

醫療專家建議長者，就新冠疫苗的注射資格諮詢家庭醫生。





當局公佈過去一星期的疫情數據，平均每日新增超過3900宗確診個案和3宗死亡個案，平均每日有1500人住院。





一份研究指，澳洲去年錄得10,300宗直接死因為感染新冠病毒的個案，遠高於2021年的1400宗，令新冠成為澳洲人的第三大死因。





傳染病學家格里芬建議民眾接種疫苗加強劑。「打針資格主要是要和上一次注射或者確診隔開六個月。65歲以上人士，和以下但有疾病的弱勢人士，建議在合資格時打加強針。即使不是上述群體的人士，也應該諮詢家庭醫生或藥劑師了解是否可以打針。」



澳洲建築商上周倒閉 有逾千個物業爛尾

該公司倒閉令維州和昆州超過1700個物業爛尾。清盤人確認，其中約250間房屋是接近完工，將會聯絡業主討論安排其他建築商接手。





對於其他客戶，清盤人表示正研究可行解決方法，並建議自行尋求法律意見。





維州政府正在調查，建築商收取費用後棄工程於不顧的做法是否合法。



傳媒指蘇格蘭前首席部長施雅晴丈夫涉帳目問題被捕

在蘇格蘭，警方正在調查執政的蘇格蘭民族黨的資金和財政狀況，案件涉及蘇格蘭前首席大臣施雅晴（Nicola Sturgeon）的丈夫梅利爾（Peter Murrell）。





警方已就調查拘捕一名58歲男子，英國傳媒指該男子是梅利爾，但未獲證實。





今次案件涉及一筆有關蘇格蘭獨立運動的60萬英鎊資金的用途。警方搜查多個地點，包括施雅晴和梅利爾的住所。有目擊者看到警員在住所收拾設備，並拆除一個帳篷。





上個月接替施雅晴擔任蘇格蘭首席大臣的尤薩夫（Humza Yousaf），和他的政黨與這對夫婦保持距離。





「政黨不是建立在一個人，甚至不是兩個人中的其中一個之上，我們是一個強大的政黨，作為一個政府有良好的交付記錄。過去 24 小時當然充滿挑戰，但我想將焦點放返在蘇格蘭人民的優先事項上。」



黎巴嫩昨向以色列發逾30枚火箭 聯合國促雙方克制

以色列疑似對加沙地帶發動報復性襲擊。





黎巴嫩昨天向以色列發射超過30枚火箭。今次是自2006年以來，當地最大規模的火箭襲擊，相信襲擊是回應以色列警方，昨天突擊搜查耶路撒冷一所清真寺的行動。





事後，以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)和防長Yoav Gallant及軍方舉行會議，他揚言會予以猛烈反擊。





到當地時間星期五午夜，加沙地帶據報聽到有戰機從頭頂飛過和爆炸聲。以色列軍方表示已擊中當地目標，但目前不清楚是何目標





聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）促請涉事雙方要保持最大克制。「聯合國駐黎巴嫩臨時部隊，仍與雙方保持聯繫。各方要同聯合國維和人員保持聯絡，避免採取任何或會令局勢進一步升級的單方面行動。」



更多內容 黎巴嫩同一國家出現兩種時區 造成混亂

中法兩國領袖會談 習近平避談俄烏局勢

中國國家主席習近平，在北京接待法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron)期間，簽署貿易及合作協議，兩人亦同歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula Von Der Leyen)進行會談。





針對習近平在上個月訪問俄羅斯期間指中俄有「無上限友誼」，馬克龍在會談時亦要求習近平、要幫助在烏克蘭創造持久和平。





習近平回應，中方堅持勸和促談，政治解決：「中方願意和法方一道，呼籲國際社會保持理性克制，避免危機進一步惡化甚至失控。」





馮德萊恩會後亦引述習近平表示，他願意在條件和時機成熟時，與烏克蘭總統澤連斯基會談。





另外，對於中法關係，習近平也表示，兩國致力於為對方企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。



美國各地學生遊行 促解決槍支暴力問題

美國各地學校學生、昨天紛紛罷課同上街遊行，抗議當地持續的槍支暴力問題。





發起示威的學生訴求運動組織，在網站上援引一個當地研究組織的評估報告，顯示全美每日有超過 110 人被槍殺，超過 200 人中槍受傷。另一份數據亦顯示，今年為止，當地已發生90 宗校園槍擊事件。最新一宗槍支暴力襲擊案，上星期在納什維爾一所學校發生，導致三名學生和三名教職員被殺





該組織希望罷課行動，能促使政府採取有效策略，以確保學校安全。有示威者表示，政客是時候要將當地年輕人的安全，放在首位。





「美國急需對自動步槍採取嚴格的管制，因為自動步槍正持續將美國的年輕人，包括像我一樣的高中生，以及全國各地市民生命置於險境。沒有理由繼續任由同樣的事一次又一次地發生，而沒有任何後果。」



聯合國秘書長將訪索馬里進行齋戒月團結訪問

聯合國秘書長古特雷斯( António Guterres )將前往索馬里進行齋戒月團結訪問，聲援當地正經歷的嚴重乾旱及糧食短缺問題。





由於四月有多個宗教傳統節日，包括齋戒月、逾越節及復活節，古特雷斯寄語大眾應趁這段時間，反思社區團結重要性。





齋戒月團結訪問的傳統，亦是古特雷斯多年前擔任聯合國難民事務高級專員時開創，過去幾年，他亦曾到訪馬里、阿富汗、塞內加爾及尼日爾等國家。



瓦努阿圖指國際應考慮對氣候變化代價共同付出

瓦努阿圖氣候變化部長雷根瓦努（Ralph Regenvanu）在一個網絡研討會上表示，國際法院即將提出的諮詢意見書，有望令一些脆弱國家就會更容易獲得有關氣候變化賠償。





瓦努阿圖政府及太平洋島國青年協會，多年來一直推動聯合國、要關注氣候變化的相關法律義務問題，聯合國亦已一致通過，要求轄下國際法院呈交涉及問題的諮詢意見書。





「氣候變化的直接結果，就是令脆弱國家的財產及基礎設施遭到破壞。而國際社會在行動時，也必須考慮處理這個問題，代價亦應由國際共同付出，因此，除了緩解及幫助脆弱國家適應氣候問題之外，針對氣候問題，最公道的回應就是對有關損失與損害進行賠償。」



維州警方查製毒團體 拘5男

維州警方調查一個有組織製毒團體，拘捕5名男子。





警方發聲明表示，三名被捕男子已被控種植商業大麻，還柙候審。另一人等候被控相同罪名，還有一人被控藏有依賴性藥物和藏有贓款，獲准保釋。





警方在行動中搜查墨爾本北區Lalor一個住宅，檢獲超過21萬元現金、一枚仿製手榴彈，以及大批大麻，並在Glen Waverley一個住宅檢獲大麻和種植設備。



耶穌受難日傳統不吃肉 海鮮全國熱銷

超過1000噸新鮮海鮮正在全國各地的市場出售。





今日是耶穌受難日，基督教傳統不吃紅肉白肉，因此海鮮成為熱門選擇。





雪梨魚市場從清晨5點起開門迎客，大蝦、生蠔、青口和魚類預計是最受歡迎的產品。





不過，墨爾本的維多利亞女王市場有商戶估計，生活開支壓力可能會影響顧客今年採購海鮮的意欲。



南澳男童轉18個寄養家庭後自殺 死因官：可避免

南澳死因官表示，一名男童輾轉18個寄養家庭後自殺身亡的事件，原本可以避免。





死因官韋杜(David Whittle)表示，在男童需要接受寄養之前，錯失了多次早期介入的機會，而他被多次轉移造成的嚴重精神問題和創傷都沒得到重視。





他建議當局為所有在寄養系統內的兒童建立風險登記，以記錄任何可能導致自殘的事件。



更多內容 研究指澳洲保護兒童制度未能滿足所有族裔

體育消息

澳洲國家足球隊 Socceroos，喺國際足協新公布嘅男足排名中下跌兩位，排第 29 。





排名榜通常每兩個月更新一次。澳洲隊之前因為世界杯嘅成績理想，喺舊年12月一度躍升11 位、至第 27位，但在最近的友誼賽中不敵厄瓜多爾，導致排名小幅下滑。





而世界冠軍阿根廷目前喺榜首，法國降至第二名，巴西排第三。亞洲方面，日本世界第20位維持榜首，跟著是伊朗和南韓。







