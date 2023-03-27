黎巴嫩同一國家出現兩種時區 造成混亂

歐洲自3月26日起將時間撥快1小時，例如上午6時變成7時，以進入每年例行的夏令日光節約時間往年黎巴嫩會同步調整，但黎巴嫩看守總理米卡蒂（Najib Mikati）在上周四宣布，4月20日才會把時鐘撥快1小時。





他沒有解釋有關舉動的理由，但有關決定將容許黎巴嫩的穆斯林在齋戒月提前一小時開齋。





在當地媒體發布的短片中，米卡蒂會見身為什葉派教徒的國會議長柏瑞（Nabih Berri）時，柏瑞要求米卡提推遲實施夏令時間。





柏瑞表示，直到齋戒月結束之前，他們讓時間維持原樣，別讓6點鐘變成7點鐘。





細心的總理米卡蒂似乎猶豫決定會擾亂航班安排，但當天下午，他仍然宣布無論如何，黎巴嫩仍維持冬令時間。





有關決定受到黎巴嫩最大的基督教會、在國內甚具影響力的馬龍派（Maronite Church）的批評，該教會已宣布不會遵守有關決定，又指決定沒有就國際標准進行磋商或考慮。





其他企業和媒體機構，包括黎巴嫩的兩個主要新聞頻道，LBCI 和 MTV也宣布他們將進入夏令時間。





結果是在完全相同的地方出現了兩個不同的時區，造成很多混亂。





一位居民阿拉伯（Mohamed Al-Arab ）指，混亂已經失控。





阿拉伯指，他的手錶顯示的是冬令時間的中午12點。當如果有人問他調整後的時間，他應該說下午1點。





阿拉伯又指，為了不混淆，他會在右手上戴手錶顯示調整後的時間，而左手的另一隻手錶則會保持調整前的時間。所以他會向問他時間的人表示，是要問新的時間還是舊的時間？



但亦其他企業嘗試適應有關決定。





黎巴嫩國營的中東航空公司（Middle East Airlines）表示，公司的所有時鐘仍顯示冬令時間，但航班時刻會調整為夏令時間，以免導致國際航班時刻表混亂。





雖然推遲夏令時間的決定，被認為是想縮短穆斯林的齋戒時間，但有部份穆斯林反對有關變化，並指出無論官方時區如何，齋戒是從黎明開始到日落結束。





米卡蒂的辦公室在25日發布聲明，表示決定是「純粹的行政程序」，但被其他人理解為「令人討厭的宗教方向」。





一位住在黎巴嫩首都貝魯特的居民，同意政府的決定激起巴嫩基督教徒與穆斯林多年來的不和。





這名居民表示，如果政府想改變時鐘，他們需要通過議會做出決定，政府或議會應該召開會議，而不應該自己做出決定。





他又指，現在事情變成了一個挑戰，他透露，他的基督教朋友表示不會服從。這名居民指，事件令他想起了以往的宗派主義。





黎巴嫩正處於現代史上最嚴重的金融危機之中。國際貨幣基金組織官員最近曾警告，如果不採取行動，黎巴嫩可能會走向惡性通貨膨脹。





自總統奧恩（Michel Aoun）任期於 10 月底結束以來，因為議會未能選出繼任人，黎巴嫩一直沒有總統。





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