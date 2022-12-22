印墨中接收匯款最多 湯加黎巴嫩靠此度日

可是，全球的匯款則持續上升。





匯錢到海外原因眾多，但無可否認，很多人匯錢都是為了支持在家鄉的家人。





以黎巴嫩為例，該國的經濟崩潰、政治又動盪，使到該國成為目前其中經濟危機最嚴重的國家之一。





黎巴嫩有八成的市民政生活在貧窮線之下，因此，當地人很多都需要依賴從海外的匯款來度日。



Pita Taufatofua 是 2021 年東京奧運開幕儀式的湯加代表。 Source: AAP / Petr David Josek/ AP 不過，如果我們單看匯款的金額，黎巴嫩並非是最需要匯款的國家。湯家在匯款方面的收入，佔國民生產總值 (GDP) 50%；黎巴嫩排第二，匯款佔 GDP 38%；第三位是薩摩亞，佔 34%；塔吉克斯坦與吉爾吉斯斯坦，各佔 32%。以上便是全球頭五個最依賴匯款的國家。





著名匯款平台 WorldRemit 的亞太總監 Earl Melivo 表示，匯款和移民關係非常密切。





移民工人往外打工的主要目的，是把海外賺到的錢寄回家鄉，支持居於祖國的家人。





世界銀行表示，今年全球的匯款合共已有 1 萬 2,000 億 (即 1.2 兆) 澳元，其中 9,320 億澳元匯到一些低至中收入的國家 (中國不計算在內)。這些國家所收到的匯款高於他們國內的外國投資或是海外援助。





究竟在全球國哪個國家收到海外匯款是最多的呢？



印度是全球接收匯款最多的國家。至於澳洲寄出的匯款目的地，中國第一、印度第二、越南第三。 Credit: Ishay Botbol/Pexels 答案不是中國，而是印度。印度接到 1,500 億澳元。至於排第二的，是墨西哥 890 億；中國排第三，760 億；菲律賓第四，570 億；第五位是埃及，480 億元。





一般來說，海外親人接到匯款，主要用於購買藥物；繳交房租、學費、水電煤賬單，和買食物這些基本開支。





雖然今年爆發俄烏護戰爭，物價飛漲，通貨膨脹厲害，便是發達國家也受到影響，可是這仍未能阻止在海外工作的人把錢匯去家鄉。





這些移民工人寧願自我犧牲 — 例如節衣縮食、和一班人一起居住來減少屋租的支出、超時工作等等。





自新冠疫情以內，全球的匯款金額已增加了 15%，可是對澳洲來說，匯款卻不升反跌，跌幅差不多一半，2019 年匯出 110 億澳元，而兩年後，即 2021 年，則跌至 60 億元。





澳洲的匯款頭 5 個目的地方分別是中國、印度、越南、英國和菲律賓。





根據 WorldRemit 的 Earl Melivo 指出，澳洲出現匯款下降的原因，是在過去這兩年半至三年間，澳洲本應迎接很多移民前來，可是由於新冠疫情關係，移民望門興嘆，因此，少了移民工人在澳洲賺錢，連帶匯款也激跌了幾乎一半。





不過 Melivo 表示，當抵達澳洲的移民 (包括持永久簽證和臨時簽證者) 進入澳洲開始增加的時候，匯款自然會增加。





世界銀行預料，澳洲明年匯款的比率，雖然仍會輕微下跌，但他們肯定這個情況不會持續下去。

