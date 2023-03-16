污水報告：雪梨成「可卡因」首府城市 墨爾本成「搖頭丸」之都

在目前面對生活開支壓力下，全澳洲在非法藥物需求方面未有受影響，包括最受歡迎也是最昂貴的毒品。





澳洲刑事情報委員會（Australian Criminal Intelligence Commission）最新的污水分析報告顯示，檢測到的整體毒品消耗量比去年下降了大約一成，但委員會認為，是因為當局緝獲毒品，而非經濟壓力。



超過八成是甲基苯丙胺，冰毒仍是使用量最大的毒品，而可卡因使用量則創歷史新低。

2021 年 8 月至 2022 年8月，在污水系統檢測到的冰毒、可卡因、海洛英和搖頭丸超過 14 噸，估計市值達到 100 億元。委員會的首席顧問尼爾森（Shane Neilson）表示：「在全國各地家庭預算緊張的情況下，這是一個真正令人擔憂的問題。」





調查結果顯示，檢測中超過八成是甲基苯丙胺（methylamphetamine）即冰毒，仍是使用量最大的非法興奮劑毒品，而全國可卡因使用量則創歷史新低。





鴉片類藥物是一個日益受到關注的問題，海洛英是全國第二大最常用的非法藥物，而鴉片止痛藥羥考酮（oxycodone）和芬太尼的使用量也有上升趨勢。





至於搖頭丸的使用量下降了4成，可卡因的使用量也下降了近三分之一。





尼爾森認為，冰毒如此受歡迎的部分原因是由於本地製造和進口，成癮用家很容易獲得。



雪梨在 2022 年 4 月成為全澳使用可卡因最多的首府城市。墨爾本則成為搖頭丸（MDMA）使用量最高的首府城市。

分析亦顯示，雪梨在 2022 年 4 月成為全澳使用可卡因最多的首府城市，而搖頭丸的使用量是第二高。





至於墨爾本則成為搖頭丸（MDMA）使用量最高的首府城市。





阿德雷德是冰毒使用量最高，荷伯特則使用羥考酮最高。





調查亦指，尼古丁和酒精仍然是最常用的物質，使用量相對穩定。12 月是毒品消費量最高的時間，相信是由於有組織犯罪集團在派對季節加大供應量，以及人們更多吸毒機會導致。



