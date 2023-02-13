【雪梨音樂節】26歲少男疑服毒致命 另有6人被捕

雪梨一名 26 歲男子在參與 Transmission Music Festival 音樂節期間懷疑服毒過量致命。

MDMA itself isn’t a dangerous drug. But adulterants found in drugs made by at-home chemists can be deadly.

狂歡音樂節示意圖 (註: 圖中人物與本案無關)。 Credit: Photo by Tao Jones on Unsplash

該大型室內音樂節在剛過去的星期六 (2 月 11 日) 於雪梨展覽場 (Sydney Showground) 舉行，吸引超過 18,000 人到場參與。

其中，有 12 人因與服用藥物有關的情況而需要入院治療，其中七人需要插喉搶救。除此以外，當日有多達 130 人亦由於服藥過量或中暑而需要接受醫療救治。

星期日 (12 日) 清晨約一時半，一名男子被送往 Bankstown 醫院，其後搶救無效證實不治。院方於當日清晨約三時抵達醫院，進一步調查其死亡的情況。

警方指：「警方獲告知，該名男子在上午 1 時 30 分前因懷疑服藥過量被送往醫院，當時表示在出席音樂節後就開始感到身體不適。」

據悉，其狀況急速惡化並在醫院不治身亡，醫院將為驗屍官提供報告。
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簡單一句「向毒品說不」真的有效？

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19/12/201905:00
《每日電訊報》報道，據稱警方在音樂節參與者中搜獲超過 400 粒「亞甲二氧甲基苯丙胺」藥丸 (MDMA；即「搖頭丸」)，並將會調查 26 歲死者的死因是否與毒品有關。

警方表示，其後合共拘捕六名年齡介乎 19 至 33 歲的男子，各人均由於被發現藏有 MDMA 而被起訴販毒罪名。

據稱，一名 23 歲、居住 Oran Park 的男子被發現攜帶 253 粒 MDMA 藥丸，星期日在巴拉瑪打裁判法院 (Parramatta Court) 首度出庭應訊，被拒保釋。

另外一名 21 歲居住 Fairfield West 的男子據稱亦被發現身上帶有 149 粒 MDMA 藥丸，獲准以嚴格條件保釋外出，星期四 (2 月 16 日) 將在寶活裁判法院 (Burwood Local Court) 出庭應訊。

其餘四名被起訴的男子因提供違禁藥物而獲發出庭通知書，將於稍後出庭應訊。

今次的音樂節在新州《2019 年音樂節條例》中被列為「高風險活動」，故有警員、保安、緊急救護人員及其他醫療專業人員在場戒備。
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Published 13 February 2023 at 3:00pm
By Winmas Yu
Source: AAP, SBS