土耳其終讓步 瑞典加入北約在望

土耳其總統埃爾多安阻止瑞典加入北約一年後，終表態支持瑞典加入北約的提議。

NATO summit

土耳其總統埃爾多安同意向國會提交瑞典加入北約軍事聯盟的申請。 Source: AP / Yves Herman

要點：
  • 北約秘書長斯托爾騰伯格 (Jens Stoltenberg) 在立陶宛舉行的北約峰會前夕宣佈有關消息。
  • 瑞典和芬蘭去年申請加入北約，放棄了軍事不結盟政策。
  • 土耳其此前曾對瑞典窩藏庫爾德激進組織庫爾德工人黨（PKK）成員表示關切。
在北約峰會在維爾紐斯 (Vilnius) 舉行前夕，北約秘書長斯托爾騰伯格 (Jens Stoltenberg) 表示，土耳其總統埃爾多安 (Tayyip Erdogan) 已同意將瑞典加入北約的提議提交國會審議。

斯托爾滕伯格在記者會上說：「我很高興地宣佈……埃爾多安總統已經同意盡快將瑞典的入盟議定書提交土耳其國會，並與國會緊密合作以確保獲得批准。」

斯托爾滕伯格在北約峰會之前與埃爾多安和瑞典首相克里斯特松 (Ulf Kristersson)，打破了持續數月的僵局。
但斯托爾滕伯格拒絕透露土耳其國會（大國民議會）批准瑞典入盟的具體日期，碓實的時間由土耳其國會決定。

瑞典和芬蘭去年申請加入北約，放棄了冷戰後幾十年來持續的軍事不結盟政策，原因是俄羅斯入侵烏克蘭重新引發了安全的考量。

加入北約聯盟的申請必須得到所有北約成員國的批准，雖然芬蘭的申請已於四月份獲得批准，但土耳其和匈牙利卻遲遲未批瑞典的申請。
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在維爾紐斯舉行北約峰會的前夕，瑞典一直在與美國及其盟國努力爭取，促請土耳其放棄反對立場。

埃爾多安曾經指瑞典收容激進組織成員，主要是庫爾德工人黨 (PKK) 的支持者。他指責他們組織示威並資助恐怖組織，而斯德哥爾摩的反土耳其抗議活動亦引起他不滿。
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與此同時，瑞典表示已經履行了去年與土耳其談判中達成的所有要求，包括提出一項新法案，將恐怖組織成員定為非法，並強調言論自由在其憲法中受到保護。

匈牙利總理歐爾班 (Viktor Orban) 的幕僚長上周四（7月6日）表示，布達佩斯不會阻止批准瑞典加入北約。
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Published 11 July 2023 10:33am
Source: AAP
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