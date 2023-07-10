【教宗宣佈21人晉升樞機】周守仁成香港歷來第四位紅衣主教

教宗方濟各宣佈擢升21名神職人員為樞機，包括香港教區主教周守仁。

86歲的教宗方濟各在梵蒂岡宣佈，擢升儀式將於9月30日於梵蒂岡舉行。

今次擢升為樞機的主教，除了香港的周守仁主教外，其餘包括美國意大利、阿根廷、南蘇丹、馬來西亞及耶路撒冷的教區主教。其中18人年齡在80歲以下，有資格參與選出下任教宗。

現年63歲的周守仁是香港第四位樞機主教。他星期一（7月10日）向傳媒表示，得知獲擢升樞機的消息，初時感到難以置信。

周守仁形容是一份新使命，覺得有責任感，期望未來可以協助香港修和，讓香港人可以休息、平靜下來。

天主教香港教區前主教楊鳴章於2019年1月病逝，主教一職懸空超過兩年後，周守仁於2021年獲教宗方濟各任命為香港教區第九任正權主教。他當時提到，教會願成為溝通平台，協助社會修補撕裂。 

周守仁今年4月應北京教區主教李山邀請，到北京訪問5日，成為1997年香港政權移交後，首次有在任香港主教到北京訪問。 

資料顯示，周守仁也是香港歷來最快獲擢升為樞機的教區主教。他2021年12月正式晉牧為主教，到今年9月正式成為樞機，相隔不足兩年。

其餘3位香港樞機主教當年擢升情況：
  • 陳日君樞機2002年9月正式出任教區主教，2006年3月擢升樞機，相隔3年半。
  • 湯漢樞機2009年4月出任主教，2012年2月擢升樞機，相隔2年10個月。
  • 香港首位樞機已故胡振中， 1975年就任主教，1988年獲任命為樞機，相隔大約13年。
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Published 10 July 2023 7:58pm
Source: SBS

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