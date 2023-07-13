【全球微塑膠污染嚴重湖泊研究】 昆州人工水庫上榜排第六

一項新的微塑膠污染國際研究顯示，位於澳洲布里斯本附近的市區人工水庫森林湖(Forest Lake)，被列為全球第六最受污染湖泊。

Forest Lake

昆州布里斯本的森林湖在全球有微塑膠污染問題的淡水湖名單中位居前列。該湖是其中一個全球最受微塑膠污染的湖，有專家警告說，澳洲其他湖泊也可能處於類似的污染程度。 Source: AAP / David Hamilton

要點
  • 一項研究調查 23 個國家共 38 個淡水湖，湖水含微塑膠顆粒的濃度。
  • 有專家警告說，澳洲既然有湖泊被列為是全球污染最嚴重湖泊之一，其他湖泊也可能處於類似的污染情況 。
  • 一些湖泊中微塑膠的濃度，高於海洋垃圾帶。
澳洲的一個湖泊是全球微塑膠污染最嚴重的湖泊之一，有專家警告說，其他湖泊污染程度，也可能類似。

一項具有象徵意義的國際研究，調查 23 個國家共38 個淡水湖，湖水中極小塑料顆粒的濃度。

研究員甚至在最偏遠的湖泊中也檢測到微塑膠。
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一些受影響最嚴重的湖泊，其微塑膠濃度，甚至高於海中形成的大片垃圾帶附近水域的濃度。

布里斯本其中一個湖泊的微塑膠濃度，「位居前列，令人擔憂」。 

研究發現，污染最嚴重排第六是森林湖，這是布里斯本郊區的一個人工湖，每立方米水大約含有三個塑膠顆粒。 

雖然這明顯低於表現最差的盧加諾湖(Lake Lugano)（盧加諾湖是瑞士與意大利北部邊境的一個冰川湖，每立方米水大約含12個塑膠顆粒），但這是研究聯合作者、格里菲斯大學(Griffith University)澳洲河流研究所漢密爾頓(David Hamilton)教授就認為，布里斯本的森林湖仍然「位居前列，令人擔憂」。 
漢密爾頓教授說，森林湖雖然是人造的，但卻是相當典型的城市湖泊，這可能表明澳洲其他很受人類活動影響的水域，也存在類似問題。

這座佔地 10.9 公頃休閒用途的湖，位處森林湖區的中心，位於布里斯本西南接近25公里，該區是布里斯本首個整體規劃的社區。
環繞著湖泊是開放的公共空間，但除此之外，那裡是一個密集的城市地區。

該湖接收雨水徑流，這些流水行經重度使用的人造環境，漢密爾頓說這可能是主要的微塑料來源。 

他說：「這就是我所說的典型的城市湖泊。」 

「它還面臨許多其他問題，其中之一個主要是藻華（含例如大量氮、磷等的廢污水流入，水體營業化，導致藻類大量繁）……這些反映了人類在流域內的行為。」 

「我想說森林湖與任何其他人口數量相似的湖泊沒有什麼不同。」 

該研究為日益嚴重的塑膠危機發出危險信號。
漢密爾頓是致力於解決森林湖問題的專家組成員，他表示，在全球努力應對日益嚴重的塑膠危機之際，這項研究是一個危險信號。

他說：「本質上，湖泊就像守衛。」

「由於水流在湖泊中停留了很長一段時間，開始反映我們與環境互動的方式，特別是我們在流域中所做的事情。」 

「微塑膠的濃度比我們許多人預期高很多，並且超過海洋中所謂的垃圾帶，這在某種程度上是有道理的，因為海洋會稀釋物質，但物質卻會留在湖泊內。」 

這項發表在科學期刊《自然》（Nature）上的研究發現，一些污染最嚴重的湖泊是當地社區重要的飲用水來源。 

森林湖是唯一包含在內的澳洲湖泊。 

該湖並不用於提供飲用水，但湖水會流入布里斯本河的支流，將水泵入莫頓灣(Moreton Bay)，民眾在那裡進行商業和休閒釣魚。 

漢密爾頓說，民眾應該關心這個情況，因為塑膠污染是一個不斷升級的威脅，而且這種污染物存在於人體，以及人類食用的植物和動物中的影響仍尚不完全清楚。
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Published 13 July 2023 12:36pm
Source: AAP
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