【全球微塑膠污染嚴重湖泊研究】 昆州人工水庫上榜排第六

要點 一項研究調查 23 個國家共 38 個淡水湖，湖水含微塑膠顆粒的濃度。

有專家警告說，澳洲既然有湖泊被列為是全球污染最嚴重湖泊之一，其他湖泊也可能處於類似的污染情況 。

一些湖泊中微塑膠的濃度，高於海洋垃圾帶。

澳洲的一個湖泊是全球微塑膠污染最嚴重的湖泊之一，有專家警告說，其他湖泊污染程度，也可能類似。





一項具有象徵意義的國際研究，調查 23 個國家共38 個淡水湖，湖水中極小塑料顆粒的濃度。





研究員甚至在最偏遠的湖泊中也檢測到微塑膠。



更多內容 海洋微塑料多至前所未見 海有170萬億塊

一些受影響最嚴重的湖泊，其微塑膠濃度，甚至高於海中形成的大片垃圾帶附近水域的濃度。





布里斯本其中一個湖泊的微塑膠濃度，「位居前列，令人擔憂」。





研究發現，污染最嚴重排第六是森林湖，這是布里斯本郊區的一個人工湖，每立方米水大約含有三個塑膠顆粒。





雖然這明顯低於表現最差的盧加諾湖(Lake Lugano)（盧加諾湖是瑞士與意大利北部邊境的一個冰川湖，每立方米水大約含12個塑膠顆粒），但這是研究聯合作者、格里菲斯大學(Griffith University)澳洲河流研究所漢密爾頓(David Hamilton)教授就認為，布里斯本的森林湖仍然「位居前列，令人擔憂」。



漢密爾頓教授說，森林湖雖然是人造的，但卻是相當典型的城市湖泊，這可能表明澳洲其他很受人類活動影響的水域，也存在類似問題。





這座佔地 10.9 公頃休閒用途的湖，位處森林湖區的中心，位於布里斯本西南接近25公里，該區是布里斯本首個整體規劃的社區。



環繞著湖泊是開放的公共空間，但除此之外，那裡是一個密集的城市地區。





該湖接收雨水徑流，這些流水行經重度使用的人造環境，漢密爾頓說這可能是主要的微塑料來源。





他說：「這就是我所說的典型的城市湖泊。」





「它還面臨許多其他問題，其中之一個主要是藻華（含例如大量氮、磷等的廢污水流入，水體營業化，導致藻類大量繁）……這些反映了人類在流域內的行為。」





「我想說森林湖與任何其他人口數量相似的湖泊沒有什麼不同。」





該研究為日益嚴重的塑膠危機發出危險信號。



漢密爾頓是致力於解決森林湖問題的專家組成員，他表示，在全球努力應對日益嚴重的塑膠危機之際，這項研究是一個危險信號。





他說：「本質上，湖泊就像守衛。」





「由於水流在湖泊中停留了很長一段時間，開始反映我們與環境互動的方式，特別是我們在流域中所做的事情。」





「微塑膠的濃度比我們許多人預期高很多，並且超過海洋中所謂的垃圾帶，這在某種程度上是有道理的，因為海洋會稀釋物質，但物質卻會留在湖泊內。」





這項發表在科學期刊《自然》（Nature）上的研究發現，一些污染最嚴重的湖泊是當地社區重要的飲用水來源。





森林湖是唯一包含在內的澳洲湖泊。





該湖並不用於提供飲用水，但湖水會流入布里斯本河的支流，將水泵入莫頓灣(Moreton Bay)，民眾在那裡進行商業和休閒釣魚。





漢密爾頓說，民眾應該關心這個情況，因為塑膠污染是一個不斷升級的威脅，而且這種污染物存在於人體，以及人類食用的植物和動物中的影響仍尚不完全清楚。







