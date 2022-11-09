某類人反對或令「在家工作時代」好快結束？

LinkedIn對 100 多名澳洲公司老闆進行的調查顯示，幾乎四分之三的澳洲商界領袖均更偏向希望員工回到辦公室工作。





有77% 的老闆均應為，靈活工作模式（Flexible working mode)會令公司在「經濟前景未卜」時受到更多威脅。





但LinkedIn 於 8 月發布的最新全球人才趨勢報告顯示，受訪者「靈活工作」和「作息平衡」是他們認為最有吸引力的工作條件之一，反映高層與員工的願望形成鮮明對比。





Advertisement

在接受調查的澳洲求職者中，除了薪酬之外，他們最優先考慮的是「工作的靈活性」（57%）、「工作保障」（44%），及「作息平衡」（41%）。





數據表明，求職者在追求上述條件時，可以放棄技能提升、工作的多樣性、甚至幸福感。





LinkedIn 澳洲和新西蘭地區的董事總經理廷代爾 (Matt Tindale) 向news.com.au指，兩份數據反映員工想要的東西、與公司打算提供的現實之間，正出現日益擴大的脫節。





雖然如此，對本地老闆而言，他們正面對經濟不確定的前景而必須作出適當妥協或改變。





廷代爾表示，全球經濟放緩和利率上升是行業領導者的主要擔憂之一。另外，83% 的澳洲商界領袖認為，在目前的環境下很難找到人才，當中不少有適合技能的人來，則仍然希望保持「在家工作」。





廷代爾又指，77％的受訪尋工者指，如果公司不為他們提供靈活性，他們將不會接受工作，或者離職。



