【詐騙警告！】家長及「忠誠顧客」成騙徒新目標

全國反詐騙中心表示，中心偵測到一種全新詐騙模式，專門針對參與本地大型及著名企業忠誠獎賞計劃 (loyalty programs) 的消費者。





ACCC 旗下的騙案舉報中心 Scamwatch 在過去四個月，已收到 209 宗同類型詐騙舉報，涉及澳航飛行常客獎賞計劃 (Qantas Frequent Flyer)，以及澳洲電訊 (Telstra) 及連鎖超市 Coles 的忠誠獎賞劃。





根據全國反詐騙中心星期二 (7 月 25 日) 發佈的新聞稿，騙徒假冒上述公司向民眾發送手提電話短訊或電子郵件，聲稱其累積的忠誠獎賞積分快將過期，誘導對方點擊連結進入一個假冒的網站並「登入」其網上帳戶，繼而要求對方輸入信用卡資料以存取有關的消費積分。





除此以外，騙徒亦透過受害者輸入的網上帳戶資料，盜取受害人在零售商累積的真實積分，甚至將其所輸入的個人資料用於其他平台，繼而作出身份欺詐。



ACCC 副主席洛伊 (Catriona Lowe) 表示，雖然當局收到的絕大部份舉報個案都涉及上述三間公司，並不代表騙徒不會偽冒其他企業或零售商進行詐騙。





她說：「重要的是，澳洲人需要明白，任何忠誠獎賞計劃都可能適用於此類騙案。」





洛伊表示，全國反詐騙中心經已聯絡被騙徒偽冒的企業，並與網站服務供應商合作以取締虛假網站，以減少對社區的危害。





她續指：「我們非常關注，正面對生活開支壓力的澳洲人可能更容易受這些詐騙所影響。」



騙徒刻意透過聲稱累積積分快將過期以令消費者感到恐慌。 澳洲競爭及消費者公署副主席洛伊 (Catriona Lowe)

「我們敦促民眾立即刪除或忽視任何與忠誠獎賞計劃有關且附有一條網頁連結的訊息。」





公署建議民眾，切勿點擊可疑電話短訊內付的連結，並透過企業的官方手機應用程式或網頁查詢帳戶內的積分結餘及是否有到期日。



與此同時，本地傳媒報道，有騙徒亦假冒私立學校向家長傳送訊息，指可以提供學費優惠，要求對方提供銀行帳戶號碼等財務資料。





墨爾本《先驅晨報》報道，有家長在通訊程式 WhatsApp 群組及社交媒體上，分享一間昆州學校所發出的詐騙警告，據稱所造成的損失至少為數千元。





報道指，騙徒透過偽冒學校致電家長，聲稱如果家長願意即時支付子女的學費，將可獲得 30% 的學費折扣。





當受害者向騙徒提供信用卡等資料，然後騙徒就透過網上付費平台 BPOINT、利用受害者提供的資料，向學校繳付學費。





但期間，騙徒進行兩次繳費，並再次致電受害者，聲稱錯誤收取兩次款項，稍後將會退還多收的款項。





騙徒其後就假冒該名家長致電學校，要求學校退款。但退還的款項最終落入騙徒的帳戶。



報道引述涉事學校副校長指：「請放心，我們的會計部門只會向原本支付學費的信用卡，批准及發放退款。」





澳洲競爭及消費者公署旗下的消費者權益倡議組織「選擇」(CHOICE) 一項調查顯示，超過半數澳洲人認為自己每星期都成為騙徒針對的目標，並認為政府及本地企業需要採取更多行動打擊欺詐。





調查報告在星期二發表，在六月期間訪問了全國超過一千名澳洲人，其中九成人表示，過去一年曾經面對至少一次懷疑詐騙。





調查結果指，有 88% 受訪者認為詐騙變得越來越複雜或難以認出，同時亦有 84% 受訪者表示，他們目前在網上管理其財務事宜期間會額外小心，以免受騙。



此前，澳洲競爭及消費者公署發表的一份報告亦指，澳洲人去年被騙去 31 億元的款項，較對上一年增加八成。





「選擇」的調查結果顯示，八成受訪者表示，希望政府制訂法例，規定企業採取更多行動制止騙局。





「選擇」組織的行政總監柯克蘭 (Alan Kirkland) 表示，企業絕對有能力為消費者提供更多保障。



銀行、電信公司等企業，以及 Meta 等數碼平台，並未採取足夠的行動偵測詐騙行為，亦未做足功夫避免騙徒透過其系統接觸受害者。 「選擇」組織行政總監柯克蘭 (Alan Kirkland)

調查顯示，有 64% 受訪者認為，應強制銀行向詐騙受害者提供賠償。





柯克蘭說：「如果銀行未能制止款項透過詐騙被盜取，(我們需要) 他們向顧客償還有關款項。」





