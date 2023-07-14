Opinion

【澳洲人遭詐騙逾30億元一年】澳洲擬效法英國 強制銀行賠受騙客戶

在澳洲，儘管一些銀行有自主的賠償政策，但並沒有任何法規要求銀行賠償詐騙受害者的損失，那麼銀行應該這麼做嗎?

Hands of a woman using a laptop as she holds a bank card.

2022 年，澳洲人因詐騙損失至少 31 億元，比 2021 年增加 80%。 Source: AAP / Tim Goode/PA/Alamy

英國的銀行很快將強制向遭授權支付詐騙的客戶提供賠償，欺詐者通常偽裝成合法企業或個人，說服受騙者授權支付。

英國支付系統監管機構的新規定，旨在激勵所有涉及支付業務的企業，採取更多措施打擊詐騙活動，賠償費用由匯款銀行和收款銀行，各自償還受害者一半的損失。

目前有強力的理據，顯示澳洲（和新西蘭）的銀行和其他支付服務供應商，也應採取同樣的措施。因為與詐騙相關的損失正在飆升，而銀行在及時發現、阻止和追回損失方面，做得還不夠。
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2022年，澳洲人因詐騙損失至少31億元，金額比2021年增加80%。

監管機構澳洲競爭及消費者公署ACCC（Australian Competition and Consumer Commission）表示，實際損失要高得多，因為約30%的受害者沒有向任何人報告他們的損失。 

雖然最大的損失來自投資詐騙（總計15億元），但詐騙者冒充企業或個人要求付款，網絡重定向詐騙（payment redirection scam）所帶來的損失高達2.24億元。

最易受騙的群體包括高齡、殘疾人士以及來自多元文化社區的人士。

澳洲銀行採取了哪些做法？

儘管澳洲一些銀行製定了自主的賠償政策，但沒有任何法例規定銀行必須向詐騙受害者賠償。

雖然各銀行有專門的反欺詐團隊，來防止詐騙並為受騙客戶提供支援，但澳洲證券及投資委員會（Australian Investments and Securities Commission）4月份公佈的對四大銀行流程的最新審查結果，顯示這些銀行僅發現並阻止了13%的詐騙支付。

各家銀行的賠償政策和做法，不盡相同，但總體賠償比率較低，從損失款項的2%到5%不等。

核查報告稱，銀行在處理責任、賠償款項和賠償方面的做法「不一致，而且總體上非常狹隘」。
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為什麼英國要求銀行擔責？

在英國銀行被要求承擔更大責任之前，英國支付系統監管機構（Payment Systems Regulator）曾試圖通過自願行為守則，來加強對消費者的保護。

該自願守則於2019年5月推出，旨在於特定條件下確保「授權支付」詐騙的受害者獲得賠償。這些條件包括客戶採取合理謹慎的保護措施，並將任何詐騙事件告知銀行。

該守則則取得一定的成功，在2020年至2022年，46%的因欺詐而遭受的損失獲得賠償。

但支付系統監管機構希望獲賠償比率，達到95%。因此，該機構一直在敦促制定強制償付計劃。

根據新的規定，銀行必須在接到詐騙報告後48小時內，將款項賠償給受騙者。這樣做的目的，是要令銀行更加努力去揭發及預防欺詐行為。

總體而言，英國已經接受了採取更加規範的監管方法而非市場方法的必要性。
Dollars and dollars
Dollars and dollars Source: AAP

澳洲需要更加務實的方法

儘管澳洲證券及投資委員會的報告，已揭示主要銀行在騙局預防、管理和賠償方面的不佳狀況，但該委員會，作為監管機構，仍然沒有採取英國的相關做法。相反，委員會建議銀行改善其治理和針對欺詐的管理措施。 

對於支持強制賠款的監管規定，代表銀行業的澳洲銀行業協會（Australian Banking Association）表示強烈反對。協會甚至認為，這可能會增加詐騙損失，因為如果客戶知道任何損失都將由銀行承擔，他們就有可能不那麼小心。協會呼籲，在防止詐騙損失方面個人需要承擔更大的責任。

但這種說法忽視了金融服務供應商，推動數碼化的影響，而這種數碼化使詐騙變得更加容易。騙徒也變得越來越狡猾。

統計數據明確顯示，詐騙損失不斷增加，追回率很低。基於這現實情況和銀行的受託責任，目前需要一種更加務實的方法，應對涉及銀行匯款的詐騙。

如果您或您認識的人是詐騙受害者，您可以向
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。如需預防建議，請聯繫
Scamwatch


本文作者樂卓博大學（La Trobe University）金融學高級講師馬蒙（Muhammad Al Mamun），沒有為任何會從本文中獲益的公司或組織工作、提供諮詢、擁有其股份或接受其資助，並且已披露除學術委任外沒有任何相關關係。
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Published 14 July 2023 11:38am
Source: The Conversation
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Australia

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