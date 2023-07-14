【內閣會議】儲銀新行長誰屬？

她亦會是自儲備銀行自1959年成立以來首位女行長。而她自去年四月以來一直擔任儲備銀行副行長一職。





財長查默斯表示，他認為布洛克是最佳人選。而『她的任命將於今年9月18日生效。這亦是一個歷史性的任命。』





查默斯亦表示，布洛克是一位傑出的經濟學家，也是一位卓有成就且受人尊敬的領袖。她的任命是把最好的經驗和專業知識結合，並且對儲備銀行的領導有新的觀點。





布洛克則發表聲明表示：『對被任命擔任這一重要職務我感到非常榮幸。』





她又表示：『這是在一個充滿挑戰的時刻擔任這一職務，但我將得到強而有力的執行團隊和董事局的支持。』





『我亦會致力於確保儲備銀行能夠實現其政策和運作目標，造福澳洲人民。』





而洛菲利對布洛克成為其繼任人表示歡迎。





他說：『我祝賀布洛克被任命為行長。儲備銀行在應對目前的通脹挑戰和實施對儲備銀行的檢討建議上是交給一個非常之可靠的人手上。』





布洛克在1984 年畢業於新英格蘭大學經濟學系，畢業後由1985 年開始便在儲備銀行工作。





她在儲備銀行工作期間獲得了倫敦經濟學院碩士學位。不過，她與即將卸任的行長洛菲利一樣是在新州偏遠地區長大，洛菲利是來自Wagga Wagga，而布洛克則來自Armidale。





布洛克曾於 2010 年至 2022 年間在儲備銀行擔任過三個不同的助理行長職位，分別負責有關貨幣、商業服務和金融系統部門，然後於 2022 年 4 月被任命為副行長。





財長查默斯也向即將離任的洛菲利表示敬意。





他說：『我們感謝洛菲利四十多年來對儲備銀行、經濟和澳洲所作出的奉獻、承諾和服務。』





而他亦表示：『我想澄清的是，洛菲利是帶著我們的尊重、感激而有尊嚴地離開。』





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)亦表示：『我要感謝洛菲利博士為國家貢獻的七年服務，特別是在疫情最嚴重和全球經濟低迷時， 他是致力於支持本地就業、收入和商業的需要。』





澳洲在過去一年多以來， 儲備銀行為了將通脹率維持在目標百分之 2 至 3的水平 ，一共加息達12次之多,而本地的利率，亦從去年只有0.1厘提高至現時的4.1厘，雖然本地的通脹水平截至5月份經已大幅回落至百分之5.6， 但是，儲備銀行行長洛菲利(Philip Lowe)亦因為儲銀不斷加息而成為眾矢之的，外界亦有很多聲音要求他辭職。





同時，洛菲利亦因為在2021年曾經發表言論，指利率至少到2024年前，將會維持在0.1厘的歷史低位而備受嚴厲批評，而洛菲利最終亦要為他該次的言論而道歉。





眾所周知，洛菲利的任期將於今年九月便屆滿，而聯邦內閣在今天召開會議，其中一個要商討的議題，便是究竟洛菲利是否能夠在九月後繼續擔任行長一職。





財長查默斯在過去數月一直就這決定進行諮詢，據了解，雖然查默斯非常尊重洛菲利，但內閣選擇作出改變。





