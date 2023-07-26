澳洲通脹進一步放緩：儲銀八月加息機會減？

要點： 最新消費者物價指數顯示，年度通脹率下跌 1%。

澳洲通脹率於 2022 年的 12 月份季度升至 32 年以來的高位，當時年度通脹率達到 7.8%。

消費者物價指數在今個季度上升 0.8%。

澳洲統計局 (Australian Bureau of Statistics; ABS) 於星期三 (7 月 26 日) 公佈的最新 6 月份季度通脹數據顯示，澳洲年度消費者物價指數由 7% 下跌至 6%。



Quarterly inflation has decreased across the first half of 2023. Source: SBS 消費者物價指數 (Consumer Price Index; CPI) 是一項測量家庭各類開支通脹的數據。該指數在最新一個季度上升 0.8%。





年度通脹率在 2022 年的 12 月份季度上升至 7.8%，是 32 年以來的高位。





此前，通脹率在 2023 年 3 月份季度上升 1.4%，按年上漲 7%。



主要受物業及國際旅遊物價增長帶動

澳洲統計局物價統計主管馬夸特 (Michelle Marquardt) 表示，6 月的季度通脹數據是自 2021 年 9 月以來最低。





她說：「雖然大部份商品及服務的價格繼續上升，本地假期旅遊及住宿、汽車燃油等價格下跌抵銷了 (升勢)。」





6 月份季度物價升幅的最大推動力是租金價格。租金價格錄得自 1988 年以來最強勁的季度增長。與此同時，國際假期旅遊及住宿、其他財務服務以及自住物業的價格亦是其他推動物價上升的範疇。





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