【裁員潮蔓延？】澳洲電訊業巨頭及大型房地產公司均告裁員

澳洲最大的電信公司Telstra（TLS.AX）周四（7月20日）表示，由於數碼化和自動化的變革有助提高效率。





而公司淘汰一些傳統產品和服務，因而該公司計劃裁減近500個職位。





然而，是次裁員只佔公司總員工約 1%。





Telstra 發言人在電郵中表示，與客戶接觸的部門，包括：店內、透過熱線或上門服務的Telstra消費團隊並不僧受是次裁員影響。





發言人亦表示：「如果變化得以順利進行，雖然會有舊員工離開公司，但同時亦會創造出新的職位，（因而估算）淨減少約472個工作崗位。」





另外，路透社本周亦援引一份內部備忘錄表示，上市房地產開發商聯實集團（Lendlease）計劃裁員一成。



地產開發商聯實 Lendlease 亦有裁員計劃。 Source: AAP / JEREMY PIPER/AAPIMAGE 《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）本周較早時報導有關消息，指 Lendlease 裁員一成（約 740 人）的決定是全球性的，目的為了減省人力成本，並將焦點轉向交付其全球範圍內的龐大項目管道，而非再增加項目。





是次裁員計劃已是全球總裁隆巴爾多（Tony Lombardo）上任後第二次削減人手。在此之前，他在 2021 年已經進行一次裁員。





預計 Lendlease 的澳洲員工將有 5%受計劃影響。





隆巴爾多在周二（7月18日）一份向員工發表的告示表示：「今次（澳洲）的裁員會在三個國際的分部中最多，因為它們與我們永久轉向成為一家以投資為主導的公司，從而變簡潔的運營結構，其中資源是共享的而不是重複的。」





相信最新一輪裁員將會讓該公司在 2025 的財年實現 8000 萬至一億元開支。





Lendlease 拒絕就此置評。





在周四（7月20日）公佈的最新失業數據中，澳洲失業率仍然維持為3.5％，新增33,000個新工作崗位。



