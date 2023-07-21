樹木清理公司意外 判罰「最高罰款」逾二百萬

一間樹木清理公司因為使用有缺陷的碎木機，意外使一名男子被捲入其中，不幸身亡，被新州法院判罰 200多萬。





這是新州企業所被判的最高法院罰款。





新州工作健康與安全廳長科西斯（Sophie Cotsis）表示，這項被判以最高罰款的案例「具有里程碑意義」，是為了「提醒整個新州的人」。





樹木清理公司 A1 Arbor Tree Services Pty Ltd 因在近四年前，在雪梨北部 Lindfield 學校使用木屑機時，導致一名斐濟男子死亡，被新州地方法院定罪，並處以202.5萬元罰款。





據報，在 2019年9月7日，工人們正在校內在清理樹木，一名40 歲的男子被意外捲入木屑機後喪生。





法庭在審訊時，了解該公司並未就有關設備進行風險評估，而事後證實該設備存在幾個缺陷。





法庭亦了解，該公司對工人的監督不足，而且工人並未有接受操作該設備的培訓。





在庭上的審判中，該公司承認未能遵守《工作健康與安全法》下的安全義務而違法。





法官史崔迪（Wendy Sue Strathdee）在判刑時指出，公司可預見對工人帶來極其嚴重的傷害。因而判處最高罰款是適當的。





科西斯表示，這一次「令人震驚」的死亡意外是「完全可以避免的」。





「我對這名40歲工人的家人和朋友深表同情，他未能平安回家。」





「工人的生命必須是首要考量，絕不容許有任何借口，亦絕不容許有任何例外。」





A1 Arbor有權對此決定提出上訴，澳聯社已聯繫該公司尋求評論。





