【官方貼士】今晚Powerball頭獎4千萬 咩號碼最易中?

一個幸運的澳洲人的生活可能在一夜之間發生變化，星期四第1418期Powerball頭獎4000萬元，可能會使某人成為2023年至今為止的最大贏家之一。
為了增加贏獎金的機會，彩票公司The Lott公佈新數據，揭示至今為止今年最幸運的Powerball投注的令人驚訝的趨勢。
2023年的九名大獎得主中，有4人來自新州，2人來自南澳，而昆州、維州和西澳各有一人。
這些幸運兒獲得超過2.54億元的獎金。
本年至今為止最大贏家是一名住在西雪梨的男子，他在6月22日獲得1億元，成為澳洲彩票歷史上第二大贏家。
本年第二大贏家是在維州和西澳的頭獎得主，二人均獲得4000萬元的頭獎獎金。
澳洲有史以來最大的彩票得獎者是一名在雪梨的護士，她在2019年1月贏得了超過1.07億元。
在2023年的9名Powerball頭獎得主中，其中5人是自選號碼投注。
自選號碼投注是指由自己選擇彩票號碼，而在過去的幾年中，QuickPicks隨機號碼是最成功的方法。
今年的四個頭獎得主都是PowerHit投注，這是一種保證贏得頭獎所需的Powerball特別號碼是一定中。
雖然抽出的號碼完全是隨機，每個號碼被選中的機會是平等，但有一些號碼比其他號碼更常出現。
截至6月19日，Powerball的主號碼池，從1到35選出的7個號碼中，最常抽到的號碼是17、7、9、2和28。
最不常抽出的是31、33、34、15和6。
Powerball號碼池，從1到20選出的單一關鍵Powerball號碼中，最常開出的是3和19。 而14和16是最少被選中的。
今晚的4000萬元Powerball第1418期抽獎，將在2023年7月20日澳洲東部時間晚上7:30截止。
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