TikTok 超越兩大社交平台 成最受青少年歡迎「新聞」來源

這一項新的報告是由英國通訊監管機構 Ofcom 所發表，就英國最新新聞的使用情況作出報告。





TikTok 雖然在安全性 方面，引來不少國家層面的擔任。卻風靡不少民眾，而這個視頻程式卻是時下年輕青少年跨所有平台中使用率最高（佔 28%）的「單一新聞來源」，高於 Youtube 及 Instagram 的 25%。





然而，當涵蓋BBC iPlayer、廣播電台、網站和電視頻道的所有新聞來源時，英國廣播公司（BBC）在這個年齡組中仍然擁有最高的覆蓋率，達39％。





Ofcom發現，16至24歲的年輕人在智能手機上通過社交媒體消閱讀新聞的可能性比成年人高三成，並且更可能在睇新聞。該研究顯示，這個年齡組的年輕人不太可能前往傳統新聞網站（6％對26％），反而更傾向於透過社交媒體平台吸收新聞資訊。例如，Instagram是這一個年輕群組中使用最多的新聞來源，佔 44%。



這項研究還顯示，愈來愈多成年人姒 TikTok 作為他們的新聞來源，每10名成年人中就有一人使用TikTok來關注新聞，比傳統英國BBC Radio 1和Channel 5更高。





雖然TikTok 在英國受到民眾歡迎，但其內容的敏感度和涉及欺凌題材，在澳洲仍然受到關注。



在過去的18個月中，澳洲網絡安全專員（Australian eSafety commissioner）收到了795個要求從各種社交媒體平台上刪除涉及兒童的指控性欺凌的請求，其中309個來自TikTok，而Reddit就收到了最多關於未經同意分享他人圖片的報告





當局向TikTok提出刪除欺凌兒童的帖子的要求比其他社交平台高。





有關數據由來自澳洲網絡安全專員辦公室提供，當局亦表示不是每一個收到的投訴都會使他們向社交平台提出刪除請求。



代理eSafety專員達格（Toby Dagg）本月較早時表示，自2019年以來，來自14歲以下兒童的網絡欺凌投訴增加了三倍。





他說：「僅今年5月份，我們收到了大約230宗網絡欺凌投訴，其中約有100宗涉及8至13歲的兒童受到這種傷害。惡意評論、冒犯性圖片或視頻以及模仿帳戶是最常報告的問題之一。」





該辦公室透露，自2022年初以來，已對基於圖像的濫用提出852個刪除請求，其中54個請求提交給Reddit，該平台去年的請求最多。Twitter排名第三，去年共有21個請求。





在五月份，專員表示，報告圖像濫用的年輕男性比女性更多。今年第一季度共有1,700份報告，其中1,200份來自18至24歲的年輕人，其中90％是男性。





當居表示，絕大多數的刪除請求都是非正式的，自去年初以來，只發出了53份正式刪除通知。



