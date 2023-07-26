經濟學家預期儲銀下月會否再加息？

其實，自去年第四季度的年通脹率達到百分之 7.8，亦是澳洲在過去30年來的新高之後，澳洲的通脹數字一直呈穩步下降的趨勢，而一些經濟學家預計，這可能會緩解大家在生活上的開支，但他們亦表示，相信幫助的幅度有限。同時，他們亦預計在今天公佈的6 月季度通脹數據， 亦會由3月份季度的百分之7降至百分之 6左右， 但這個數字，仍然是儲銀設定的百分之3的上限目標的兩倍。





獨立經濟學家理查森表示：『這個數字仍然過高，但下降速度也相對較快。』





他亦指出，目前澳洲仍然未能有效地控制我們的通脹率水平。但他相信前景是積極的。而根據路透社向一些經濟學家進行的調查預測，相對於3月份季度,總體的年通脹率為百分之7，而他們預計，6月份季度的總體年通脹率將會降至百分之6.2。至於在剔除大宗商品價格調整後的平均通脹率，亦預計會從百分之6.6降至百分之6的水平。





但由於通脹率仍遠高於儲銀設定的百分之2至百分之3的通脹目標範圍，這亦可能意味著有可能會出現更多加息的情況。





早前，儲銀預計，通脹率將在今年12月首次降至百分之4.5，然後到明年中期，通脹會回復至百分之3的水平。





在三月份季度的通脹數據中，住房和雜物的價格漲幅最高。同時，租金價格漲幅亦是自2010年以來最大的年度增幅，達百分之4.9的水平，反映全國低空置率下對租住物業的強勁需求。另外，年度食品通脹率亦達到百分之8，不過，對上一個季度的通脹率是百分之 9.2， 顯示通脹是有下降的趨勢。





而通脹的指標，是根據由澳洲統計局計算的消費者物價指數（CPI）來釐定，而這個物價指數是包含了11個類別共87項家庭購買的商品和服務價格水平來作分析，看看指數是否會有上漲。而統計局在公佈了總體數據之後，亦會公佈經調整後的平均通脹率，其中不包括蔬菜和燃料等因供應鏈中斷而導致價格波動的商品， 而這個數字被稱為是「核心通脹」，亦是儲銀用來決定是否應該加息的指標。





澳洲經濟發展委員會（CEDA）的高級經濟學家溫扎爾（Cassandra Winzar）表示，六月份季度的消費者物價指數（CPI）數據中， 雜貨價格可能會下降。





她說：『部分原因是由於受到去年年底和今年初的洪水，或是較早前不同天氣事件對供應鏈帶來的壓力， 現時經已有所改善。』





不過，她亦指出：『但對於大多數家庭，尤其是租戶家庭來說，住房開支仍是他們最大的擔憂。』





另外，她指出，雖然截至6月份澳洲的每年移民入境人數為 40萬人，但她認為，移民對通脹的淨值影響是中和了的。





因為她指出：『移民確實會對通脹產生影響，因為他們增加了對商品和服務的需求。目前對租務市場的影響是最為顯著。雖然由於移民令租賃市場的需求增加，但其實，租賃市場本來也是相當緊張。』





她又說：『另一方面，移民增加了勞動力人手的供應，這意味著我們可以生產更多。因此，我們是正在提高經濟的生產力，這亦意味著我們可以在不加劇通脹的情況下發展經濟。因此，移民對通脹的影響是雙向的。但整體而言，增加移民對通脹可能只會產生相當中性的影響。』





不過，上周公佈的強勁就業數據，卻可能會增加儲銀董事會於8月1日舉行的會議時加息的可能性。現時，澳洲的失業率仍然維持在百分之 3.5 的水平，而這個數字，亦是過去50年來最低的水平。





理查森表示，儲銀在決定利率時，將考慮到消費者物價指數和就業數據。而他指出，有觀點認為，失業率必須上升才能降低需求並控制通脹。 但澳洲的就業率卻仍然堅挺。





所以他預計，如果消費者物價指數 (CPI)上漲百分之1或以上，儲銀便很可能會再次加息，但如果低於這個數字，加息的周期可能便會最終完結，那麼究竟下星期儲銀是否加息，就要看看今天公佈的通脹數據。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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