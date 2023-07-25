【女足世界盃】點解球迷上載社交媒體相關視頻遭刪除？

要點 社交媒體上關於球迷慶祝澳洲隊在女足世界盃比賽入球的片段已被刪除。

在澳洲，七號台和 Optus Sport 擁有賽事轉播權。

有社交媒體策略專家表示，版權未能與時並進。

這場比賽上星期在距離珀斯 3,000 多公里之外舉行，但無阻珀斯巿中心的觀眾為澳洲國家女子足球隊 (Matildas)， 在 2023 年女足世界盃首次入球而歡迎喝采。





當晚，一段狂歡者觀看這一刻並慶祝入球的視頻在推特 (Twitter) 發佈，但社交媒體用戶無法觀看到這重要時刻。



帖文本應顯示視頻之處，卻顯示以下訊息：「根據版權所有人舉報，此視頻已被禁。」





澳洲國家女子足球隊在首場比賽對愛爾蘭，憑著一次罰球射入全場唯一入球。





暫代隊長的卡特利 (Steph Catley) 在雪梨的 75,000 多名觀眾面前先拔頭籌，全球數以百萬人透過電視轉播觀看到這場比賽。





推特帖文中分享的視頻，是在珀斯國際足協球迷節（Perth FIFA Fan Festival）上免費直播比賽時拍攝的。



社交媒體策略專家哥菲 (Meg Coffey) 表示，從社交媒體上刪除此類視頻的有關規定，並不一定符合視頻內容的傳播方式。





她說：「他放了一條入球一刻的視頻。」





「這就是我們今天作為消費者的處境，我們用視頻記錄日常生活，並分享到社交媒體上。」



Social media strategist Meg Coffey says copyright legislation has not kept up with technology. Source: Getty / Naomi Baker - FIFA 社交媒體策略專家哥菲 (Meg Coffey) 指有關版權的法例未能與時並進。Source: Getty / Naomi Baker – FIFA





不過，她表示這的確取決於誰擁有視頻當中某些內容。



據《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）報道，在澳洲體育館內同一時刻拍攝的另一段視頻和觀眾的反應亦被 Instagram 刪除。





2018 年俄羅斯世界盃舉行期間，英格蘭隊迎戰突尼斯攻入一球後，推特上有一段 5 秒鐘的視頻顯示一名7 歲男孩在客廳起舞，但因版權問題被刪除。



版權和轉播權問題

哥菲指一般機構都希望控制其活動和品牌的相關描述。





她說：「奧運會期間，你幾乎不能說『奧運會』這個詞，因為他們對品牌和控制品牌的人非常謹慎。」





哥菲謂這情況經常發生在一些可能不是廣播公司但技術上正在「廣播」內容的人身上。





「這一切關乎版權和轉播權，亦可能牽涉很多事情，可能是背景中有某首歌引起了侵權問題，或可能是實際的片段。」





在澳洲，七號台和 Optus Sport 擁有女足世界盃賽事的轉播權。



社交媒體年代的版權

哥菲表示，在這些情況下，涉及版權的法例未能與時並進。





她指出，社交媒體平台為確保版權受保障，可能根據特定的設置和演算法，來自動辨識及選取這樣的內容，但有時並不能區分粉絲拍攝的影片和違規廣播的內容。





「科技發展速度遠超過法律，現實是未能與時並進。我的確認為是這樣，我們現在處的時期，是廣播法律和法規不一定與內容傳播方式匹配。」





她又說，雖知道廣播公司斥巨資取得這些賽事的轉播權，但國際足協等機構可能低估了通過自然觸及的粉絲帖文，帶來的正門品牌效應。





哥菲懷疑「在某些情況下，他們會否因為不希望內容被分享而跟自己過不去？」





「在推特上直播整場比賽，與現場其他 50,000 名球迷分享當下的喜悅是有很大分別的。」



澳洲國家女子足球隊明星卡特利 (Steph Catley) 在星期四晚於雪梨舉行的揭幕戰對愛爾蘭射入一球後，與隊友欣喜若狂。 Source: Getty / Bradley Kanaris

國際足協對版權有嚴格規定

國際足協女足世界盃網站聲明，「我們為保障品牌而釐定了幾個重要元素，以識別國際足協的權利是否受到侵犯」，並且會監控數碼空間 ，包括互聯網、社交媒體、數碼平台等的侵權行為。





國際足協以保障其品牌不違餘力見稱，贊助賽事的體育場館在比賽期間均僅以通用的名稱提及，因此，AAMI 公園球場只會被稱為墨爾本矩形球場。



知識產權公司Forrester’s 將該體育機構的完整商標組合形容為「廣泛」，涵蓋「過去和未來的每一屆世界盃比賽」。





國際足協對其錦標賽的門票釐定了一系列條款和條件，包括禁止「現場直播或近乎實時傳播、廣播、串流，或以其他方式現場直播或近乎實時傳播與任何比賽或競賽相關活動的任何音頻、靜態或動態圖像、統計數據或資料」。







