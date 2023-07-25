【置業地雷】澳洲哪些地區房屋增值最差？

一些在城市與鄉郊接連的地區的住宅單位、在有大量新房產地區的獨立屋以及在新冠疫情期間以「生活方式」而變得蓬勃發展來吸引買家的地區的房屋， 均被認為是目前購買房地產有最高風險的地方。





這些地方一般是位於偏遠並是在近期興建了一些具有高密度住宅單位的地區。在目前利率上漲的環境下，對於置業者和投資者來說，這些都被警告為是「最差和應該遠離」的地區，因為這些地區的物業在購買後，價格下跌的風險會較高。





其中在雪梨的Campbelltown 和Penrith區均在此列。





至於維州的Mornington 半島一些郊區的房屋也被認為存在風險，據當地中介的報告顯示，置業人士不再像 2020 年和 2021 年疫情爆發初期那樣紛紛湧往這些地區。





房地產買家代理協會主席巴科斯表示，在Mornington 半島郊區，包括Mornington、Blairgowrie 和 Dromana 目前仍然不是購買房屋的好地方，因為這些地區仍在「適應」在新冠疫情封鎖後所帶來的後果。





巴科斯表示，由於這些市場在 2021 年新冠疫情時吸引了不少買家買家搬到那裡， 令這些地區的房價攀升至令人難以置信的水平，但由於現時，不少人士又再考慮要返回市中心工作，在加上現時息口上漲，因此令到這些地區的房價一般是比疫情時有所下降。





至於南澳阿德雷德位於南部的一些海灘地區和布里斯本北部沿海的部分地區也存在類似的風險。





DSR是根據多項供求指標以及銷售量和市場週期等數據來作出分析。





該項研究還考慮到類似房屋的價格遠高於其他房屋在周邊地區的情況，顯示這些地區的房屋價格很有可能被高估。





該公司的分析師謝潑德指出，對於一些希望有資本增長的投資者來說，這些地區因為均有供過於求的情況，所以影響了升值的潛力。





同時，由於這些地區某類型的房屋供應過多，再加上買家因為這些地區的房價上漲而轉向其他地方置業，也是導致這些地區的房地產價格下跌的另一個因素。





根據DSR 列出高危的地區，對於一些只有少量存款的買家而言，風險亦變得更大，因為即使房價輕微下跌，也可能導致貸款價值高過其房產的價值，變成「負資產」。





買家代理人兼一間房產中介公司的董事哈維表示，在目前利率上升和買家變得謹慎的環境下，在遠郊購買高密度單位的吸引力是大幅下降。那麼置業人士或投資者便需要注意。



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