【繼續升】預測全國多地樓價復甦將破新高 邊個地區勢頭最強？

一項最新的預測數據顯示，由於人口增長強勁和建屋不足，本地一些首府城市的房地產市場可能會在明年六月底完全復甦，並達到歷史新高。





Domain Forecast Report 預測 ，到 2024 財年末，首府城市的房價（house）可能會上漲 2% 至 4%，單元房（unit）價格可能上漲 1% 至 3%。預測雪梨、阿德雷德和珀斯的樓價將打破紀錄，布里斯本、阿德雷德和荷伯特的房價也有可能打破現有記錄。





雪梨房價的增長將會最為強勁，同期獨立屋樓價增長 6% 至 9%，單元房樓價增長 2% 至 5%。





Domain的研究和經濟主管鮑威爾（Nicola Powell）表示：「這是一個緩慢穩定的復甦，而不是快速回到繁榮階段。」





預計加息周期接近尾聲，將進一步提振地產市場，但下行壓力包括固定利率到期後面臨懸崖下升至浮動利率的供樓人仕。



澳洲房地產協會主席高斯（Hayden Groves）對報告調查結果表示歡迎，並指數字總體上符合他們對未來一年的預期。





高斯指：「我們對價格持樂觀態度，普遍預計未來 12 個月價格將繼續上漲，因為供應短缺的暗流仍然存在。」





預計雪梨的樓價復甦勢頭最為強勁，房價將從 6% 上漲至 9%，公寓價格上漲 2% 至 5%。





在所有首府城市中，墨爾本復甦最慢，預計房價保持不變，或最多上漲 2%。





然而，單元房（unit）價可能會繼續下滑，下跌 2%，或在最樂觀的情況下上漲 1%。





布里斯本的房價將上漲 1% 至 4%，這將使當地房價在明年這個時候接近歷史新高。



