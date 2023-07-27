連鎖珍奶店曾多次被揭欠薪 行政總裁受訪：難保證不再欠薪

在2019年，《雪梨晨鋒報》的調查揭示，「日出茶太」（Chatime）在澳洲的店鋪自2009年以來多達600萬元的工人欠薪問題。在20多家店進行的內部審計發現，86％的店鋪對工人欠薪。





在同年12月，公平工作調查專員署(Fair Work Ombudsman) 對這家珍珠奶茶連鎖店及其董事總經理Charlley Zhao提訴訟，指控其「協助、唆使或煽動」支付低至每小時7.59元的工資。





根據《雪梨晨鋒報》的報導，「日出茶太」(Chatime)行政總裁Carlos Antonius在接受訪問時指，所有受影響的人後來都得到賠償，但他表示「永遠無法保證」Chatime不再欠薪。





他強調，公司的流程和紀律已有所改進，包括簽到的平台、發工資的過程等，但他亦直言不能保證不再發生欠薪，他解釋「因為有100多個地點，可能會出現錯誤」，但他強調系統和嚴謹性「絕對」得到改進。





Carlos Antonius表示，品牌面臨的最大挑戰之一，是他指在營商環境中，與工資和薪酬有關的事項，他形容為「不公平競爭環境」，指出看到更多監管「集中在僱傭或義務方面」。





「日出茶太」分店過去多次被公平工作調查專員公署因剝削員工工資而被罰款，包括2017年1月至11月期間，該間位於George Street的Cinema City分店的日出茶太分店員工，每小時的工資僅介乎於13元至18.55元，並被剋扣臨時工補貼及特別制服津貼金。而公眾假期也沒有按照節假日補薪標準來支付。



在同一訪問中，Carlos Antonius預告「日出茶太」可能將有多間分店倒閉，因業務成本上升和消費放緩，令一些分店陷入虧損。





Carlos Antonius在訪問中承認一些店鋪並不賺錢，他表示，水電費用、租金和的雙位數增長，及最低工資上漲5.75%，影響盈利，對業務經營者造成財務和情感壓力，





他說，當零售銷售面臨下行壓力，成本不斷增長，「表示你在擠壓邊際利潤，有時表示可能陷入虧損」，他續指，可能要決定關閉和搬遷，而不是續租，「這只是業務和特許經營的一部分」。





雖然Chatime品牌實力強大，但他表示，「絕對」會有少數店鋪不會重新開業，但他強調「這始終是最後的選擇」。





Chatime約在2010年進入澳洲市場，目前擁有169家門店，計劃到2025年擴展到250家店鋪。品牌並有在Woolworths和Coles出售DIY的珍珠奶茶套裝。







