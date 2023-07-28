【原住民之聲】何華德：殖民是「這個國家最幸運的經歷」

要點： 「原住民之聲」入憲公投繼續在澳洲引起激烈辯論。

新西蘭總理希健斯亦在本周被問及對有關議題的意見。

前總理何華德及譚保亦有對此發表評論。

星期三 (7 月 28 日)，新西蘭總理希健斯 (Chris Hipkins) 亦被問及對澳洲「原住民之聲」的意見。他雖然未有正面表達自己對入憲公投的立場，卻表達了關於與原住民修好重要性的看法。





他在惠靈頓 (Wellington) 與到訪新西蘭的澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 一同召開記者會時，被問及「原住民之聲」及新西蘭與原住民修好的經歷。





他回答時表示，入憲公投是「一項澳洲人的事務，我不希望就此發表評論」。





但他亦亦能為，新西蘭「修好過程」的經歷是「普遍正面」的。



希健斯說：「這並不代表路途上一帆風順，亦不代表這個過程間沒有激烈爭論的時刻。但回顧這些激烈的辯論...... (如今) 事情經已有所變化。」





「對的，爭議是無休止的。現在很多人會回顧那些爭議，猶疑那些事究竟有何具爭議之處，因為修好的過程始終是非常正面的。」



澳洲總理艾巴尼斯 (圖左) 及新西蘭總理希健斯 (圖右)。 Source: AAP / Mark Coote 希健斯及艾巴尼斯兩人均承認，在與原住民修補這個議題上，新西蘭及澳洲的情況之間存在非常大的差異。





艾巴尼斯說：「我們的歷史是相當不同的。《懷唐伊條約》是新西蘭的立國文件。」





「在一眾屬於前殖民地的發達國家之中，只有澳洲在其立國文件 (即我們的《憲法》) 未有承認原住民族族群。而我們的歷史可以追溯到 1788 年，這 (原住民) 需要在我們的立國文件中得到承認。」



何華德：殖民是「這個國家最幸運的經歷」

另一邊廂，自由黨前總理何華德 (John Howard) 本星期接受《澳大利亞人報》訪問時形容，殖民是「這個國家最幸運的一次經歷」，表明支持「原住民之聲」的反對陣營。





訪問是在星期二 (25 日) 的報章上被刊登。何華德在訪問中指：「我確實認為，這個國家經歷過最幸運的事就是被英國殖民。」





「我並非是說他們是完美的，但他們較其他歐洲國家而言絕對是更成功及帶來了更大益處。」



何華德估計，今次「原住民之聲」入憲公投將會失敗告終，又指這將「在如何幫助原住民的問題上引發新的衝突」。





他說：「除了『原住民之聲』諮詢機構想做的事及政府願意做的事之間將出現衝突之外，我不認為『原住民之聲』將能帶來任何其他成果。」



收聽節目 「原住民之聲」一旦入憲會否引發種族分裂呢？ SBS Chinese 02/06/2023 23:52 Play

譚保則形容關於「原住民之聲」的報道是「對民主的侮辱」

而另一位自由黨前總理譚保則支持「原住民之聲」入憲。他在本周與工人權益倡導者伯羅 (Sharan Burrow) 在《衛報》撰寫的一份評論文章中，批評梅鐸 (Rupert Murdoch) 旗下媒體對「原住民之聲」入憲公投的報道手法。





兩人是「澳洲人要求針對梅鐸成立皇家調查委員會」(Australians for a Murdoch Royal Commission) 組織的聯席主席。





他們對天空新聞 (Sky News Australia) 開設全新 24 小時「原住民之聲」頻道表示憂慮，認為這個由梅鐸擁有的頻道正在「散播恐懼及謊言」，是「對澳洲民主的侮辱」。



前自由黨副領袖庇雪 (Julie Bishop) 亦在本周於全國記者俱樂部發表演說，表示「原住民之聲」是「向正確方向踏前一步」，又促請國民「給它一個機會」。





她在星期三發表的演說中說：「我向所有願意聽我說話的人所發出的信息是，我認為這是朝著正確方向踏前的一步。」





「我在國會內聽過了太多關於縮窄差距 (Closing the Gap) 的演講，感覺到我們已經正在努力縮小原住民及非原住民之間的差距及不平等。」





「某些情況下，一些關鍵的指標正每況愈下，而非有所改善。所以，這並非公帑的問題，並非政客所提出政策的問題，而是給予原住民權力作出決定、實行一些有效政策的權力。」



庇雪在 2019 年退出政壇，目前為澳洲國立大學 (Australian National University) 校監。她曾經擔任自由黨副領袖超過十年。





她未有直接回應是否對自由黨決定反對「原住民之聲」感到失望。





現任領袖達頓 (Peter Dutton) 領導下的自由黨，早前已公佈正式立場，表明反對透過修改《憲法》成立「原住民之聲」諮詢機構。





達頓在本月較早前 促請澳洲國民否決公投議案 。他形容這是「120 年來對我們的《憲法》作出的最重大修改」。



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