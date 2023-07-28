【女足世界盃】澳洲晉級須贏加拿大 教練承認要檢討換人戰術

對於國家女子足球隊Maltida昨晚星期四晚的比賽，主教練古斯塔夫森（Tony Gustavsson）表示會檢討他的戰術。





國家隊2-3輸給尼日利亞的比賽，當中教練換人時機受到質疑，這場比賽動搖澳洲東道隊奪得女足世界盃的希望。



國家隊領先遭客隊反超前

賽事昨晚周四（7月27日）晚上，在布里斯本體育場館Lang Park舉行。國家隊先拔頭籌以 1-0 領先，但很快就在半場結束時，就遭尼日利亞超前，國家隊以 1-3 落後。



然而教練直到第82分鐘才換人，而且被認為是相對奇特的替換，中後衛波爾金霍恩（Clare Polkinghorne）取代前鋒瓦恩（Cortnee Vine）。





三分鐘後，前鋒奇迪亞克（Alex Chidiac）上場，肯尼迪（Alanna Kennedy）向前推進並頭槌破門，為國家隊扳回一球。 奇迪亞克、福德（Caitlin Foord ）和卡彭特（Ellie Carpenter）在最後幾分鐘的射門都被撲出，或者僅僅錯失機會，最終尼日利亞3-1勝出。



以中後衛換走前鋒

教練古斯塔夫森賽後表示：「我知道當換下一名負責進攻的前鋒，換上一名後衛時，這看起來很奇怪。」





他又說： 「我們非常非常接近。我們本可以在最後 10 分鐘內入四球。





「肯尼迪是出色的進攻選擇，波爾金霍恩在戰術培訓時射入大量決勝球，同時具有獲勝決心；





「這是我們已經訓練並準備好的事情。」



國家隊教練古斯塔夫森 Tony Gustavsson 。 Source: AAP / Darren England 但教練也表示他可能換人換得太遲。





他提問：「我們取得那賽果是因為我在適當的時機做了這決定，還是我應該早點做？」





古斯塔夫森表示：「要檢討一下，是不是我做得太遲了。」





奇迪亞克被教練形容為「出色的遊戲改變者」，她承認她渴望上場，但在終於得到機會，但自己未能帶來改變賽果的入球，感到非常失望。





她向記者表示：「我認為這就是每個坐在替補席上的球員都是一樣，總是想上場，幫助我們的球隊擺脫困境。」





但她認為不要違背教練所說的。「因為教練清楚地知道自己在做什麼，他有一個比賽計劃，我們所有人都遵循它」。



國家隊隊長卡爾 Sam Kerr (中間, 穿藍色外套) 。 Source: AAP / Darren England

隊長卡爾上場對加拿大？

國家隊隊長卡爾（Sam Ker）因為集訓時小腿肌肉受傷，沒有參加昨晚的比賽，因為她仍在從訓練中小腿受傷的恢復中。





如果國家隊能贏下尼日利亞，就可以能在剩下一場比賽的情況下鎖定晉級，並且可以在最後一場比賽中讓卡爾休息。





卡爾斯澳洲歷來最傑出的射門女足球員，在 121 場比賽共入 63 球，她在對愛爾蘭的揭幕戰前大約一天，訓練時拉傷小腿肌肉受傷，之後就沒有在公共場合進行過適當的訓練。





有消息指，國家隊正計劃卡爾在星期一對加拿大的比賽上陣，教練古斯塔夫森就回應，是希望卡爾可以上場。



澳洲隊的處境

澳洲隊（3分）在B組排名第三，落後於尼日利亞（4分，較澳洲隊入多1球）和加拿大（4分，較澳洲隊入多1球）。





澳洲隊必須星期一（7月31日）在墨爾本矩形體育場的比賽，擊敗加拿大才能進入 16 強。





加拿大女足世界排名第七的球隊，去年在布里斯本以1-0 擊敗澳洲隊，在雪梨以2-1贏澳洲隊。







