【女足世界盃】澳洲晉級須贏加拿大 教練承認要檢討換人戰術

國家女子足球隊Maltida星期四（7月27日）晚，對尼日利亞以2-3落敗，提早取得16強入場券的希望幻滅。現在國家隊要在下星期一對加拿大的比賽贏波，才可以晉級。教練表示，希望隊長卡爾（Sam Kerr) 星期一可以上場與加拿大作賽。

Three Matildas players standing on a stadium field. One is rubbing her face with her top.

國家隊Matildas 於星期一隊加拿大的比賽必須贏波才可以晉級。 Source: AAP / Darren England

對於國家女子足球隊Maltida昨晚星期四晚的比賽，主教練古斯塔夫森（Tony Gustavsson）表示會檢討他的戰術。

國家隊2-3輸給尼日利亞的比賽，當中教練換人時機受到質疑，這場比賽動搖澳洲東道隊奪得女足世界盃的希望。

國家隊領先遭客隊反超前

賽事昨晚周四（7月27日）晚上，在布里斯本體育場館Lang Park舉行。國家隊先拔頭籌以 1-0 領先，但很快就在半場結束時，就遭尼日利亞超前，國家隊以 1-3 落後。
然而教練直到第82分鐘才換人，而且被認為是相對奇特的替換，中後衛波爾金霍恩（Clare Polkinghorne）取代前鋒瓦恩（Cortnee Vine）。

三分鐘後，前鋒奇迪亞克（Alex Chidiac）上場，肯尼迪（Alanna Kennedy）向前推進並頭槌破門，為國家隊扳回一球。 奇迪亞克、福德（Caitlin Foord ）和卡彭特（Ellie Carpenter）在最後幾分鐘的射門都被撲出，或者僅僅錯失機會，最終尼日利亞3-1勝出。

以中後衛換走前鋒

教練古斯塔夫森賽後表示：「我知道當換下一名負責進攻的前鋒，換上一名後衛時，這看起來很奇怪。」

他又說： 「我們非常非常接近。我們本可以在最後 10 分鐘內入四球。

「肯尼迪是出色的進攻選擇，波爾金霍恩在戰術培訓時射入大量決勝球，同時具有獲勝決心；

「這是我們已經訓練並準備好的事情。」
Man in black cap and jacket yells from field sidelines with open mouth, one hand in an open fist and other hand with palm open.
國家隊教練古斯塔夫森 Tony Gustavsson 。 Source: AAP / Darren England
但教練也表示他可能換人換得太遲。

他提問：「我們取得那賽果是因為我在適當的時機做了這決定，還是我應該早點做？」

古斯塔夫森表示：「要檢討一下，是不是我做得太遲了。」

奇迪亞克被教練形容為「出色的遊戲改變者」，她承認她渴望上場，但在終於得到機會，但自己未能帶來改變賽果的入球，感到非常失望。

她向記者表示：「我認為這就是每個坐在替補席上的球員都是一樣，總是想上場，幫助我們的球隊擺脫困境。」

但她認為不要違背教練所說的。「因為教練清楚地知道自己在做什麼，他有一個比賽計劃，我們所有人都遵循它」。
Woman in blue puffy jacket claps while looking downcast.
國家隊隊長卡爾 Sam Kerr (中間, 穿藍色外套) 。 Source: AAP / Darren England

隊長卡爾上場對加拿大？

國家隊隊長卡爾（Sam Ker）因為集訓時小腿肌肉受傷，沒有參加昨晚的比賽，因為她仍在從訓練中小腿受傷的恢復中。

如果國家隊能贏下尼日利亞，就可以能在剩下一場比賽的情況下鎖定晉級，並且可以在最後一場比賽中讓卡爾休息。

卡爾斯澳洲歷來最傑出的射門女足球員，在 121 場比賽共入 63 球，她在對愛爾蘭的揭幕戰前大約一天，訓練時拉傷小腿肌肉受傷，之後就沒有在公共場合進行過適當的訓練。

有消息指，國家隊正計劃卡爾在星期一對加拿大的比賽上陣，教練古斯塔夫森就回應，是希望卡爾可以上場。

澳洲隊的處境

澳洲隊（3分）在B組排名第三，落後於尼日利亞（4分，較澳洲隊入多1球）和加拿大（4分，較澳洲隊入多1球）。

澳洲隊必須星期一（7月31日）在墨爾本矩形體育場的比賽，擊敗加拿大才能進入 16 強。

加拿大女足世界排名第七的球隊，去年在布里斯本以1-0 擊敗澳洲隊，在雪梨以2-1贏澳洲隊。
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Published 28 July 2023 11:25am
Source: AAP, SBS
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