【女足世界盃】澳洲力爭提前出線 中國隊陷背水一戰

東道主澳洲隊在上星期的揭幕戰中僅憑一球十二碼，以1比0小勝愛爾蘭，而今晚（7月27日）將迎來第二戰，坐鎮布里斯本迎戰尼日利亞。





澳洲隊另一個不利因素是傷兵滿員。除了世界級球星、隊長卡爾（Sam Kerr）第一場已因傷缺陣外，昨日再多兩名球員確認無法出戰。「誰來承擔進球重任，對澳洲隊是非常難的。」





另一位足球專家郭庭生認同，卡爾受傷確實對鋒線影響較大，但認為教練團隊已有準備好她缺陣的應對措施，而中場及後衛均穩健，加上主場之利，今晚比賽在實力上是看高一線。



其實世界盃小組3場，沒一場可以留力的，都要全力以赴。

兩人均相信澳洲隊出線不成問題。郭庭生說：「在打3場的分組賽裡，3分已經很穩陣，再拿1分基本能出線，當然教練組不會這麼想，肯定盡全力。」





李平康也表示，澳洲隊實力明顯較高，而且已手握3分，「只要做好自己，十六強沒問題。」



中國隊「等待奇跡」

不過，對於華人更為熟悉的中國女足，兩位受訪者均持謹慎態度。「鏗鏘玫瑰」首圈在珀斯對陣世界排名相若的丹麥隊，以0比1敗下陣來。





李平康指，中國隊已陷入「背水一戰」的境地，明晚（7月28日）和海地一戰「必須取勝」。但小組最弱的海地隊在首戰面對勁旅英格蘭一球僅負，表現令人眼前一亮，「中國隊肯定面臨較大壓力。」



中國女足要針對對手的球員特點進行研究，在打法上堅持自己的風格，去尋找機會。

郭庭生也提醒，海地隊雖然排名世界53遠落後於中國的14位，但陣中6人在法甲效力，也有旅美球員，不容小覷。而利好消息是其主力清道夫受傷，讓中國隊有望加強進攻效率。





他指，中國首圈不敵丹麥，一方面是體力不及歐洲人，另一方面是頭號球星王霜在下半場才上陣，「是教練組的失誤」。但他看到另一名前鋒張琳艷有出色演出，認為兩人有機會在明晚比賽踢出名堂。





「中國女足有實力，也有決心，很有韌性......整隊的合拍、傳遞都很好，只是體力較不如人。」



對於「鏗鏘玫瑰」的出線前景，郭庭生認為今屆世界盃已爆出不少冷門，「弱隊比如亞洲球隊，不是一定不行，像日本隊5比0贊比亞，菲律賓也能贏新西蘭。」





但李平康則較為悲觀，認為即使中國隊明晚如願過關，末輪碰上奪冠熱門英格蘭，「取勝的可能性是微乎其微」，丹麥若戰勝海地便有6分，很可能和「母獅軍團」攜手晉級淘汰賽。



