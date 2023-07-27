【女足世界盃】澳洲今晚迎戰尼日利亞 再下一城？

要點 澳洲女足國家隊將於今晚(7月27日)迎戰尼日利亞，這是澳洲今次世界盃主場第二場比賽。

隊長卡爾(Samantha Kerr)將缺席今晚比賽，她仍在治療小腿的傷勢。

這場比賽獲勝後澳洲隊會出線晉級。

澳洲國家女子足球隊希望在下一場女足世界盃比賽中，能擁有主場的優勢。這是她們八年來首次迎戰尼日利亞。





今晚(7月27日)在主場布里斯本舉行的比賽將是澳洲國家女子足球隊Matildas，今屆世界盃的第二場比賽，若在這場比賽獲勝，就確保晉級下一輪比賽。





憑藉替補隊長卡特莉（Steph Catley）的罰球，她們在雪梨 75,000 多名球迷面前以 1-0 贏愛爾蘭。



卡爾發生甚麼事？

開賽前不久，澳洲女足宣佈隊長卡爾因訓練時小腿受傷，不會參加對戰愛爾蘭隊的比賽。





這位明星前鋒也不會在對尼日利亞的賽事上陣，她周一(7月24日)觀看了隊友的訓練。





中場球員庫尼克羅斯（Kyra Cooney-Cross）周一在澳洲女足的新聞發佈會上，不小心說出卡爾小腿肌肉撕裂，引起軒然大波。



卡爾在周一觀看澳洲女足國家隊的訓練，當時她仍在從小腿傷勢中恢復。 Source: AAP / Jono Searle 卡爾將於下周一(7月31日)最後一場小組賽，在墨爾本舉行，對加拿大的賽事前接受重新評估，但考慮到要傷勢要緊急好轉，以及這段時間未有參加集訓，她似乎無法參加這場比賽。





澳洲足協（Football Australia）一名發言人很快便澄清卡爾的傷勢並不如撕裂那麼嚴重，但沒有具體說明是甚麼問題，這表明庫尼克羅斯只是用了俗語，使用了錯誤的短語。





卡爾已否認其世界盃之旅已經結束的講法，隊友也多次表示歡迎她在後期階段回歸。



（由左至右）澳洲女足球員庫尼克羅斯、格蘭特(Charlotte Grant)、拉索(Hayley Raso)和卡奔特(Ellie Carpenter)在布里斯本進行訓練，準備在世界盃迎戰尼日利亞。 Source: AAP / Jono Searle 在卡爾缺席的情況下，福勒(Mary Fowler)和福德(Caitlin Foord)在對愛爾蘭的比賽中帶頭進攻，儘管沒有進球，但她們也造就了一些機會。





後衛格蘭特(Charli Grant)與隊友互勉說：「我們做得非常好，我們必須保持正面的態度。這些事情會在大型比賽中發生，所以我們必須適應。」





「我們仍然擁有頂級的球員作為前鋒。」





然而，周三(7月26日)澳洲女足國家隊再次受到打擊，福勒和老將後衛盧伊克(Aivi Luik)在周二(7月25日)因不同事件而遭受腦震盪後，被排除在周四於布里斯本體育場 (Suncorp Stadium)舉行的比賽上場。





教練古斯塔夫森(Tony Gustavsson)說：「我們在訓練中進行了節奏激烈的比賽，不幸的是，我們有球員幾次頭部受到撞擊。」





「球員能否上場將由醫療團隊決定。」



澳洲會擊敗尼日利亞嗎？

世界排名方面，澳洲女足Matildas排第 10，尼日利亞排名第 40，看似澳洲隊將獲勝。





但球賽是不可預測的。





兩隊上次交鋒是在2015年美國女足世界盃分組賽中，澳洲女足以2-0獲勝，由西蒙(Kyah Simon)攻入兩球。





西蒙因傷不太可能參加周四的比賽，但 2015 年開始首次代表澳洲參加正式比賽的哥莉（Katrina Gorry），和接替西蒙出任中場位置的亞洛普（Tameka Yallop）都會亮相。





而她們對由巴塞隆拿球會球星奧紹拉（Asisat Oshoala）帶領的尼日利亞，持謹慎態度。





戈里說：「我記得，那是一場非常非常艱難的比賽。我看過她們對加拿大的比賽，她們比當時更強大。」





「她們的速度非常快，但在場上也有很多技巧，（她們的）技術非常好。」



2015 年美國女足世界盃，澳洲女足國家隊球員與西蒙（Kyah Simon）（中，藍色頭帶）一起慶祝對戰尼日利亞隊時，西蒙的入球。 Source: AP / John Woods 「如果在防守方面沒有做好，他們就會利用你，以他們的速度，這是非常可怕的。」





亞洛普的股四頭肌拉傷，現在已經康復，開始準備作賽。





她說：「這將是一場與 2015 年截然不同的比賽，但她們仍然擁有以前的質素。」





「她們有一點不可預測，這確實讓比賽變得有點困難。但與此同時，我們在準備過程中也為此進行了訓練。」





「這只是在迎戰時每一刻都集中注意力。」



尼日利亞隊表現如何？

在墨爾本舉行的世界盃比賽，尼日利亞球員阿比奧敦 (Deborah Abiodun) 因攔截加拿大球員勞倫斯(Ashley Lawrence) 時犯規，被罰紅牌出場停賽。 Source: AAP / SOPA Images/Sipa USA 憑藉穩健的防守表現，尼日利亞隊在首場比賽中以0-0與加拿大握手言和。





這絕非易事，加拿大目前排名世界第七，在 2021 年奧運會金牌戰奪冠，成為本屆賽事的熱門球隊。





尼日利亞中場球員阿比奧敦（Deborah Abiodun）將因停賽缺席與澳洲隊的比賽，她在下半場補時階段因對加拿大球員勞倫斯（Ashley Lawrence）的攔截犯規，而被罰紅牌停賽。



加拿大隊在每次半場的開始時都佔據了控球權，尼日尼亞的納多奇 (Chiamaka Nnadozie) 對球賽做出重大的貢獻。





下半場，這位巴黎隊(Paris FC)門將，擋出加拿大史上最佳射手辛克萊爾(Christine Sinclair)的罰球，並近距離撲出替補出場的維安(Evelyne Viens)，將分數維持在0-0。





尼日利亞隊教練沃爾德魯姆(Randy Waldrum)在周五(7月21日)賽後表示：「納多奇的（罰球）撲救擋出，確實燃起熱情，讓我們意識到還有值得奮鬥的，而且這座山並不難攀登。」



