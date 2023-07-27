【黑社會爭鬥升級？】雪梨5日連生5 宗槍撃案

周四凌晨，一名 20 多歲男子被槍殺，5 日內連發多宗槍擊事件。

1.JPG

一名 20 歲男子遭槍殺。 Credit: ABC News: Keana Naughton

周四（7月27日）清晨，雪梨西南Canterbury區，一名 20 多歲男子被槍殺。

新州警方在凌晨兩時多左右，發現一名紋身男子倒臥在他住所外的布羅頓街（Broughton Street）上。救護員為男子現場急救，但由於他身中多槍，最後當場不治。

警方相信是次事件是「有針對性的襲擊」，警方表示，死者在與兩個人交談後遭槍殺。

是次已是雪梨 16 小時內發生的第 2 宗槍擊事件，亦是5 日內發生的第 5 宗。
2.JPG
槍撃案一帶被封鎖。 Credit: ABC News: Keana Naughton
警方相信是次事件與早前幾宗槍擊案有關，亦就兩輛汽車失火意外展開調查。

周三（7月26日）上午一名知名的刑事案律師阿巴斯 （Mahmoud Abbas）亦在鄰近地點格林克里（Greenacre）的家門外被槍傷。

據警方表示，星期三上午10點 25 分左加，阿巴斯正在離開家中，這時「一名或多名」襲擊者，在停在街角的一輛車裡等待，走了一小段路來到他家的車道上，向他的腿部和身體開槍。

他帶傷返回家中，並致電緊急服務求助。他隨即被送往醫院，情況嚴重但穩定，並已接受緊急手術。

阿巴斯的家人在午後被朋友接走時臉色蒼白。警方表示在槍擊事件發生時還有其他人在家中。

警方形容是次是「厚顏無恥且有針對性的襲擊」，但並未確定動機或與其他近期槍擊事件是否有所關聯。

一名不願透露姓名的辯護律師形容事件「令人震驚」，他向《雪梨先驅晨報》表示，事件發生在好像（阿巴斯）那種一直保持低調的人身上，絕對「難以理解」。

他表示，這次槍擊提醒民眾這個（律師）行業有多危險，並且引起人們的擔憂。

在周日（7月23日）清晨，該區亦發生另一宗槍擊事件，凌晨 2 點 15 分左右，受害者坐在 Greenacre Mayvic 街停泊的汽車中，遭到槍擊。

一名 25 歲男子頭部受傷，而另一輛車內一名 22 歲男子和 19 歲女子也遭流彈擊傷。

警方憂慮市內的黑幫爭鬥有所升級。

新州副警務處長哈德遜 （David Hudson）在 2GB 電台的節目《Ben Fordham Live》中表示：「這個城市非常緊張，擔心這一系列的黑幫槍擊事件失去控制。」

他說：「我們和其他人一樣，都因為這些事失眠。這些持續發生的令我們感到擔憂。」
更多內容

美國會展開 UFO 聽證 或揭「不明飛行物體」神秘面紗

【老闆用AI取代員工】全澳哪些職位會受影響 ？

全球海洋溫度創每月新高 專家：對生態系統構成危險

【點解？】原住民不理解指控下 罪名成立面臨判刑

【計錯糧】澳洲UNIQLO少付2500萬工資 向員工致歉

【致命火蟻蔓延時】突破昆州控制區 直逼新州邊境

澳洲通脹進一步放緩：儲銀八月加息機會減？

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道



SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 27 July 2023 12:17pm
By Tracy Lo
Source: SBS

Share this with family and friends