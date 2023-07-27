【黑社會爭鬥升級？】雪梨5日連生5 宗槍撃案

周四（7月27日）清晨，雪梨西南Canterbury區，一名 20 多歲男子被槍殺。





新州警方在凌晨兩時多左右，發現一名紋身男子倒臥在他住所外的布羅頓街（Broughton Street）上。救護員為男子現場急救，但由於他身中多槍，最後當場不治。





警方相信是次事件是「有針對性的襲擊」，警方表示，死者在與兩個人交談後遭槍殺。





是次已是雪梨 16 小時內發生的第 2 宗槍擊事件，亦是5 日內發生的第 5 宗。



槍撃案一帶被封鎖。 Credit: ABC News: Keana Naughton 警方相信是次事件與早前幾宗槍擊案有關，亦就兩輛汽車失火意外展開調查。





周三（7月26日）上午一名知名的刑事案律師阿巴斯 （Mahmoud Abbas）亦在鄰近地點格林克里（Greenacre）的家門外被槍傷。





據警方表示，星期三上午10點 25 分左加，阿巴斯正在離開家中，這時「一名或多名」襲擊者，在停在街角的一輛車裡等待，走了一小段路來到他家的車道上，向他的腿部和身體開槍。





他帶傷返回家中，並致電緊急服務求助。他隨即被送往醫院，情況嚴重但穩定，並已接受緊急手術。





阿巴斯的家人在午後被朋友接走時臉色蒼白。警方表示在槍擊事件發生時還有其他人在家中。





警方形容是次是「厚顏無恥且有針對性的襲擊」，但並未確定動機或與其他近期槍擊事件是否有所關聯。





一名不願透露姓名的辯護律師形容事件「令人震驚」，他向《雪梨先驅晨報》表示，事件發生在好像（阿巴斯）那種一直保持低調的人身上，絕對「難以理解」。





他表示，這次槍擊提醒民眾這個（律師）行業有多危險，並且引起人們的擔憂。





在周日（7月23日）清晨，該區亦發生另一宗槍擊事件，凌晨 2 點 15 分左右，受害者坐在 Greenacre Mayvic 街停泊的汽車中，遭到槍擊。





一名 25 歲男子頭部受傷，而另一輛車內一名 22 歲男子和 19 歲女子也遭流彈擊傷。





警方憂慮市內的黑幫爭鬥有所升級。





新州副警務處長哈德遜 （David Hudson）在 2GB 電台的節目《Ben Fordham Live》中表示：「這個城市非常緊張，擔心這一系列的黑幫槍擊事件失去控制。」



