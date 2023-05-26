其中增幅最大的是奶類及相關製品 (15.0%)、麵包及麥片產品 (10.9%) 及其他未被歸類的食品 (10.5%)。肉類及海鮮產品價格較一年前上漲 2.7%，而蔬菜水果價格則上升 1.0%。





肉類食品

紐卡素大學 (University of Newcastle) 營養及飲食學系獲獎教授柯林斯 (Clare Collins AO) 表示，肉類擁有豐富的蛋白質、鐵質、鋅及維他命 B12；一般建議成年人每星期攝取最多三份經煮熟的瘦紅肉，即包括牛肉、羊肉、小牛肉、豬肉及袋鼠肉。





每份約為煮熟後 65 克，未煮熟前約為 90 至 100 克。即表示，建議每名成年人需要每星期購買約 270 至 300 克的生紅肉。





售價較便宜的牛肉部位包括板腱肉 (blade)、肩胛肉 (chuck) 及牛臀肉 (rump)，由於肉質較為堅韌，一般會用作慢煮或炆煮。不過要注意的一點是，較高級、低脂、較貴價的免治牛肉，煮熟後縮小的程度較一般普通免治牛肉為少，後者煮熟後會縮小多達 25% 至 30%。



袋鼠肉。 Credit: Eric in SF 若要彌補失去的營養，可以選擇加添其他擁有豐富蛋白質的素食材料，例如豆類。一罐 400 克裝的紅腰豆包含約 240 克的熟豆，相當於 1.6 份量。





奶類製品

至於奶類製品，則含有重要的蛋白質、鈣質、鎂、鋅、鉀、維他命 A、B2 及 B12。 澳洲政府建議 ，每名成年人每日應攝取兩至三份，50 歲以上的女性則為每日四份。 每一份相當於 一杯牛奶或 40 克的芝士。





柯林斯教授表示，視乎種類及品牌，新鮮牛奶的價格介乎每公升 $1.5 至 $3，經超高溫消毒的牛奶則約為每公升 $1.6。購買奶粉則更為便宜，十公斤裝最便宜只需 $10，即每公升 $1。



奶類製品。 乳酪方面，在家中使用乳酪機自行製作乳酪會較為便宜，一部乳酪機只需約 $25，使用粉劑製作乳酪的成本只需每公斤 $5 至 $6，製成後可利用器皿分開儲存，更可以作為忌廉或酸忌廉的替代品。相反，若購買新鮮乳酪，價格可以高達每公斤 $18。





芝士方面，芝士塊一般較芝士片及芝士碎更便宜、超市自家品牌較其他牌子更便宜、發酵芝士亦較經過處理的芝士便宜。不過，芝士塊若是厚切，最終可能耗用更多。芝士塊一般售價每公斤 $15 至 $30，預先切好的芝士片則約每公斤 $18 至 $30 以上，芝士碎則約為每公斤 $14 至 $30、大部份均為 $20 一公斤，至於加工芝士則為每公斤 $10 至 $15。





若希望減少份量，可以用每公斤 $2 的紅蘿蔔取代芝士。另一個含有高鈣質的芝士替代品則是罐頭三文魚，但價格其實亦介乎每公斤 $15 至 $30，與芝士價格所差無幾。



超級市場。 Source: SBS

節省食品開支的「小貼士」：

詳情請聽余睿章在今集「時事百寶箱」的講解：



收聽節目 【時事百寶箱】生活開支壓力：如何減少花費但又食得健康？ SBS Chinese 28/07/2023 07:49 Play



