【走出舒適圈到另一個舒適圈】認識跨文化朋友點解咁重要？

要點： 透過跨文化友誼，我們可以找到不同移民經歷的共同點。

文化壁壘可能會阻止我們在新國家接收關鍵資訊。

跨文化友誼可以我們帶來新的視角，同時加強我們的歸屬感。

自我限制在固定的「文化圈」，會阻礙我們建立有意義的關係。

你的朋友是否都是來自與你一樣的「文化背景」？





在移民時，不少人都會感到孤獨。大家自不然會傾向於尋找與我們有相同文化或熟悉的人取得支持及成為朋友。





但踏出自己的文化圈，會讓我們接觸到不同的觀點，同時亦可以加強我們的同理心。





跨文化友誼亦都可以突顯我們之間的共通處。





友誼及移民專家韋斯特（Dr. Harriet Westcott）博士表示：「當人們來到澳洲時，通常都會因為移民的經歷（而與他人）建立聯繫。」





他表示，由於他們透過唔同的形式移民，他們移民的原因亦可能有所不同，過程亦有所不同。而了解他人的移民經歷可能（對你）有所幫助，但有時或者會觸及他人的『痛處』，這一些都是在你們友誼之間需要注意及體諒的地方。」



文化「孤立」

我們往往會覺得與自己同國家、文化或種族圈的人可以交換相類似的觀點，因而可能更易相處。但有利亦有弊。





皇家墨爾本理工大學（RMIT）專門研究多元化社區溝通的高麥斯（Catherine Gomes）教授警告： 「問題係一旦你走進這個『孤立』胡同，你就會被困住。」



在這一個隔離圈內，你的想法與我相同。所以當接收到新國家的生活資訊與觀點時，我朋友知道的就是我所知的。這將出現問題，因為你並唔係真正地了解如何在這個陌生的國家生活。 戈麥斯教授（Catherine Gomes）

而在這個「隔離圈』外，我們可以得知一些對我們在新國家生活的重要資訊。





國際學生一般表示當他們「識本地朋友」，可以減少他們的文化衝擊，同使可以讓他們更為適應。





然而，通常報告指當佢哋交本地朋友時，文化震撼少啲，而且適應感更好。





然而，高麥斯教授表示，很多中國留學生報告指，除卻「中國人圈子」外，並無其他朋友。



在澳洲交朋友：跨文化友誼的重要性 「他們經常表示：『我們對國際學生的經歷感到相當滿意，但最大的遺憾並無交到本地朋友。』」





但若公平地看，臨時移民比移民更難交到本地朋友。



交朋友並非易事

本地人在成長時期會自然而然建立關係，同時他們亦會住在自己的文化圈內。





俄羅斯留學生特卡科（Max Tkachenko）當年來到澳洲亦，亦有相同感覺，認為這是「殘酷的現實」。



當你聽到一些移民表示要進入（本地人）的社交圈十分困難，我明白這些挑戰。我亦曾經有這樣的經歷。 特卡琴科（Max Tkachenko）

特卡科指，他認為批評他人「設限」，其實係一種「很差的藉口」以為自己辯解。





專家韋斯特補充指友誼是自願的，所以並非每個人都想成為我們的朋友。





他說：「這未必是關於我們本身。可能是因為他們的生活很忙碌。如果我們保持開放的心態，把這看作一段旅程，最終我們會遇到對我們感興趣的人。」



打破文化隔閡

塔卡科（Mr. Max Tkachenko）表示，探索超越自己文化圈的友誼的原動力是出於好奇心和對有意義的關係的需求。





他說：「想像一下就好像一個孩子在糖果店裡。」





「他們想嘗試每樣東西。當談到澳洲，同一條街上，你就可以搵到一間文化糖果店，那為甚麼要限制自己呢？」



在澳洲土生土長的人也有可能被困在文化圈中。 Credit: SolStock/Getty Images 他的忠告很簡單：只需要走出去，勇於嘗試。





「當你僅限於自己的文化背景時，可能會錯過一些最有意義的人際關係。」



歸屬感

高麥斯教授是亞歐混血，在新加坡出生。當她來到澳洲時，便主動與不同背景的人展開對話。





她認為，這是瞭解你現在所屬的更廣泛社區的方式。同時，你六會更深入地了解這個地方。





「例如，如果你有澳洲的朋友，那種歸屬感會更加強烈。」



如果你和身邊的人完全一樣，你並無真正融入移居地，而只係從你的原居國家搬到一個風景稍微不同的地方，就是這樣而已。 塔卡琴科

善對待他人，給予他人機會，對於建立友誼十分重要。 Credit: Lucy Lambriex/Getty Images 塔卡科指，當嘗試突破自己固有的文化圈，民眾經常認為是「恐懼」和「困難」的。





他說：「你所擔心的是在恐懼的另一邊會錯過的東西。」





「克服恐懼，開始享受其中的樂趣。你只需走出去，開個玩笑，打破隔閡，很快就不會在乎對方是澳洲出生還是移民到這裡的了。」





