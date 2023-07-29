【家長要考牌】移民數字升帶動「港媽學車潮」？

雪梨精英駕駛學院的教車師傅鄺浩華則指，澳洲在經歷過疫情並重新開關後，剛到澳洲或回流的女士對學車的需求亦有明顯增加。





一名今年才正式移居雪梨的兩女之母梁太在接受SBS中文廣東話節目的訪問時指，她仍在香港時已有計劃在移民前考獲車牌，但由於疫情打亂其部署。





她在移居澳洲後，再次感覺到自己在澳洲必須學會開車才能對其女兒有更好的照護，亦令她在香港時一早已計劃好會在澳洲盡快考獲車牌。



我們亦向有三十多年經歷教車經驗的鄺師傅請教了一些解釋考牌心得及實用澳洲駕駛須知。



澳港道路規則與使用情況「不盡相同」

對於有意在澳洲學車及考牌的人士，鄺師傅有亦指，由於澳洲多項交通規則與情況與香港的道路有好大分別，建議駕駛者應多加留意。



只要符合一項條件香港車牌或可直接轉換成澳洲牌

鄺師傅指，符合條件的香港移民，亦可以在無需再考牌的情況下、向新州的Service NSW直接轉換成澳洲車牌。





考牌攻略及關鍵技巧

若想成功在澳洲考獲車牌，鄺師傅建議，考牌人士亦須熟知考牌扣分制度、以及有哪些扣分項目屬於嚴重失誤而絶不能犯錯。





「最易Pass地區」傳聞是否可靠？





一直有傳聞指，若考牌人士在某些地區報考會更容易成功，但鄺師傅卻認為，考牌者因為一個重要原因，反而更應該「迎難而上」。

