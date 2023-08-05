【澳中關係回暖】中國不再向澳大麥加徵懲罰關稅

要點 中國將取消自2020年起對澳洲大麥實施的懲罰性關稅。

澳洲就中國徵收逾80%的關稅，向世貿（WTO）興訟。

黃英賢形容這個決定對中國消費者和澳洲生產商都有利。

中國周五（8月4日）宣佈將終止對澳洲進口的大麥加徵反傾銷稅和補貼稅 。





澳洲外長黃英賢（Penny Wong）表示工黨對中國「冷靜一致」的態度得以確認，澳方歡迎中方決定。





在 2020 年，澳洲呼籲對新冠病毒的源頭進行獨立調查，，同時亦禁止華為的5G通訊基建合約，中國與澳洲的局勢因而變得緊張。





中國商務部更在2020年5月19日開始，對澳洲大麥徵收為期五年的反傾銷稅和反補貼稅。達 80.5 %的關稅被形容為中澳之間逐漸升級的貿易戰的第一擊，隨後北京對其他澳洲產品，包括葡萄酒、木材和牛肉實施了限制。



黃英賢表示工黨對澳中關係採取的較為溫和的態度得到了肯定。 Source: AP / Zhang Ling 黃英賢表示澳洲政府在在星期五收到通知，表示中國將會解釋有關制裁。





她表示原定制裁將於周六（8月5日）取消，她表示這一個「對澳洲的製造商與中國消費者是雙贏。」





她說：「（中方）這個決定肯定了艾巴尼斯政府在這些問題上所採取的態度，即冷靜一致的方法是效。撤銷關稅是政府和產業共同努力解決此事的結果。」





自工黨政府上任以來，一直將改善與中國的關係作為首要任務，高級部長參加一系列與中國高級官員的面談。面對面的會議。



而由於工黨對華採取與前聯盟政府不同的態度，亦促成了總理艾巴尼斯與中國國家主席習近平於去年 11 月正式會面，亦是自 2016 年以來澳洲領袖首次與中國國家主席進行正式會談。





黃英賢亦在去年（2022年）聖誕節前夕訪問北京，表示：「如果兩國能妥善地處理分歧，我們（中澳）就能發展雙邊關係，並維護國家利益。 」





聯邦貿易部長費雷爾（ Don Farrell）表示工黨政府打算利用中國取消對澳洲大麥徵收關稅的決議程序作為範本，以解決與在葡萄酒上的糾紛。



聯邦貿易部長費雷爾。 Source: AAP / Lukas Coch 他說：「對話、善意，必須說還有耐心和堅持已經被證明對幫助澳洲大麥種植者和出口商加快達成結果非常有效。」





兩年前，澳洲對華出口的大麥價值約為 10 億，因為中國對澳進口大麥加徵關稅，澳洲更因而向世貿對華興訟。





但隨著周五中國商務部的公告，澳洲亦隨即表示會撤銷在世貿組織（WTO）對中國加徵關稅的興訟；這場官司已在今年較早時因兩國經貿首長加速協商而暫停。



