【新州司機喜訊】新法通過 一年「表現良好」扣分會被取消

新州柯民思政府在周三（8月2日）通過一項新法規，如果新州司機過去曾因為「違規」而被扣分，將可以透過持續的良好行為來清除這些扣分。





在新法下，超過170萬名新州司機，如果自 2023 年 1月17 日以來再無「違規行為」，並且在隨後的一年內維持無違規行為，被扣除的分數就可被「清零」。





之前，試點計劃原定於7月1日開始；然而政府成功加快該計劃的進度，並將符合資格的日期從2023年1月17日開始計算——新州工黨政府作出選舉承諾的日期。





在一般情況下，被扣除的分數需時三年，才會從駕駛記錄上刪除。





但新州州長柯民思形容，「這對於安全駕駛的司機而言，是個好消息。」



我們希望鼓勵司機遵守交通規則，這就是為甚麼我們將這個獎勵納入駕駛執照制度中，而不僅僅依靠威懾和扣分來傳達道路安全信息。 新州州長柯民思

這個試點計劃是工黨選舉承諾的一部分，在新州議會投票獲通過後，現在正式推出。





政府預計將於明年 4 月前確定違規行為，符合條件的司機將看到已被扣減的分數被清除。





新州交通廳長格雷厄姆（John Graham）表示：「減分試驗計劃是鼓勵司機在 12 個月內保持無違規行為的一個重要鼓勵措施，我們將密切觀察結果，以了解對司機、行人和社區是否有淨安全效益。」





格雷厄姆表示：「我們還沒有嘗試過使用激勵措施的想法。」，但他表示：「那些犯下非常嚴重違規的司機在大多數情況下都會被禁駕。顯然，在這些情況下，他們將不符合資格。 但對於那些累積了不少扣分的司機，我們希望他們能駕駛更好。」





學習執照（Ｌ牌）和暫准駕駛執照（P牌）司機不包含在該計劃內。





柯民思表示：「是時候讓安全重新成為我們道路規則的中心，而不是為了收入。」





